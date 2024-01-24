Бастрыкину доложат о расследовании нападения на подростков на востоке Москвы

В СК уточнили, что сюжет о происшествии вышел в эфире федерального канала. Согласно ему восемь человек избили двух школьников около торгового центра на Щелковском шоссе. При этом нападавших отпустили.

По данным следствия, беспричинное нападение произошло 19 января. Потерпевшим оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее студенты РАНХиГС устроили массовую драку на юго-востоке Москвы. Конфликт начался после того, как к ним подошел прохожий и потребовал угостить его сигаретой.