28 января 2024, 18:24

Бастрыкину доложат о расследовании крушения дома в Ростове-на-Дону

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту обрушения стены дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Глава ведомства дал соответствующее поручение руководителю СУ СК по Ростовской области. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ЧП в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность».

«Все обстоятельства произошедшего выясняются следственными органами», - отметили в Следкоме.

Уголовное дело по факту частичного обрушения здания завели 28 января. О самом происшествии стало известно накануне. Выяснилось, что дом признали аварийным в 2020 году.

Жители сообщили, что за несколько часов до аварии услышали скрежет и грохот и вышли на улицу. В результате никто не пострадал, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. На место прибыли полицейские, пожарные и представители власти.

Из дома эвакуировали 95 человек. На базе школы в Ворошиловском районе организовали пункт временного размещения. Людям предложили жилье маневренного фонда.

Уголовное дело Россия Следственный комитет России
28 января 2024, 17:52
Пять человек отравились угарным газом в Ингушетии
РИА «Новости»
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Пять человек, четверо из которых дети, отравились угарным газом в городе Малгобеке в Ингушетии. Их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет», - передали в министерстве.

Отравление произошло в доме на улице Этуша из-за неисправности вытяжной системы газовой водонагревательной колонки. Пострадавших доставили в центральную районную больницу Малгобека.

«Будьте внимательны и осторожны, следите за газовым оборудованием», - предупредили в МЧС.

Ранее семья отравилась угарным газом в Дзержинске. В одной из квартир дома на улице Патоличева людям плохо, их доставили в больницу. Следователи начали проверку по факту произошедшего. После отравления газом матери и пятерых детей в Подмосковье возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ингушетия Дети Больницы Газ Россия
28 января 2024, 16:49
Уголовное дело возбудили после обрушение стены дома в Ростове-на-Дону
Пресс-служба МЧС
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Фигурантом пока никто не стал. Уголовное дело возбудили по статье «Халатность». По данным следствия, обрушение стены 27 января продолжилось на следующий день и привело к обвалу несущей конструкции. В результате обрушились все стены одного из подъездов с первого по пятый этажи.

«Все жители дома были своевременно эвакуированы с последующим их размещением в пункте временного пребывания. <…> В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия», - рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до ЧП жители услышали грохот и скрежет. На место прибыли полиция и экстренные службы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Он добавил, что в доме обрушился один из подъездов. Оказалось, что дом признали аварийным еще четыре года назад. Жильцам предлагали переселиться, но они отказались.

Уголовное дело Обрушения Россия
28 января 2024, 16:37
«Не в первый раз». Неизвестные парашютисты спрыгнули с балкона дома в Балашихе
Телеканал «360»
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Трое неизвестных спрыгнули с парашютами с балкона одного из многоквартирных домов в Балашихе. В распоряжении «360» появились кадры с места.

На видео попало высокое здание на улице Дмитриева, с балкона которого минувшей ночью выпрыгнул неизвестный. У мужчины мгновенно раскрылся парашют, несколько секунд он парил в воздухе. Источник «360» рассказал, что всего прыгали три человека, никто не пострадал.

«Прыгали три человека по очереди, все в порядке. Соседи говорят, что прыгают не в первый раз, до этого прыгали в сентябре», - сообщил источник.

Подмосковные полицейские устроили проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе МВД по Московской области. Там уточнили - от местной жительницы в дежурную часть потупило сообщение о том, что человек прыгнул балкона с парашютом.

В сентября 2023 года произошел несчастный случай , во время которого самолет столкнулся со скайдайвером, совершавшим прыжок с этого лайнера. Крыло воздушного судна задело шею мужчины, в результате чего он лишился головы.

Россия Мужчины Балашиха
28 января 2024, 16:10
«Серьезные последствия». Напавших на журналистку «Известий» предупредили об уголовной ответственности
РИА «Новости»
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Напавшие на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову в Химках могут понести реальное уголовное наказание. Таким мнением в беседе с «360» поделился управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Серьезные последствия Напавших также могут привлечь к административной ответственности за воспрепятствование журналистской деятельности без насилия и назначить злоумышленникам штраф. При этом маловероятно, что происшествие как-то повлияет на возможность проведения Тлиашиновой семинаров. Коуч вряд ли понесет наказание, так как пока нельзя установить, было ли нападение на журналистку преднамеренным.

«Однако очевидно, что ей и ее команде придется гораздо более ответственно и осторожно подходить к вопросам взаимодействия со СМИ и соблюдению прав журналистов при осуществлении ими профессиональной деятельности. Иначе подобные эксцессы могут иметь уже куда более серьезные последствия», - заключил юрист.

После нападения у корреспондента «Известий» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение мозга. Женщина также получила много ушибов. Одной из возможных причин нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Химкинская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

Реальное наказание Нападение на журналистку произошло во время подготовки репортажа о российской блогосфере. Девушка пришла на семинар «Инна Ленд» блогера Инны Тлиашиновой в Химках, но организаторы мероприятия буквально вышвырнули Графчикову за порог.

По закону о СМИ журналисты имеют право посещать любые предприятия и организации, в том числе частные, и вести запись на их территории.

«Согласно статье 262 ГК РФ, собственник может ограничить проникновение на свою территорию, но в момент начала конфликта журналистка уже находилась на территории, из чего можно предположить, что изначально она была допущена к съемкам», - отметил специалист.

За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Наказание выносят за воспрепятствование законной деятельности журналистов с применением насилия.

Уголовное дело Химки Преступления Журналистика Блогеры

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