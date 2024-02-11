Бастрыкину доложат о нападении собак на девочку в Нижнем Тагиле

Собаки набросились на ребенка 10 февраля. Агрессивных животных отогнала женщина, она успела спасти ребенка от своры.

«По предварительным данным, инцидент произошел утром 10 февраля 2024 года в районе дома по улице Металлургов в городе Нижнем Тагиле», - указали в пресс-службе.

По факту нападения организовали доследственную проверку. Расследование уголовного дела взял на контроль глава СК.

Ранее Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» опубликовал видео с нападением собак на школьницу. На записи видно, что на ребенка начал лаять один пес, после чего к девочке подбежала вся свора и начала окружать.

На помощь школьнице пришла оказавшаяся рядом тагильчанка, которая распугала стаю. Женщина рассказала, что это не первый случай нападения собак на жителей района.