11 февраля 2024, 15:17

Бастрыкину доложат о нападении собак на девочку в Нижнем Тагиле

РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собак на маленькую девочку в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Собаки набросились на ребенка 10 февраля. Агрессивных животных отогнала женщина, она успела спасти ребенка от своры.

«По предварительным данным, инцидент произошел утром 10 февраля 2024 года в районе дома по улице Металлургов в городе Нижнем Тагиле», - указали в пресс-службе.

По факту нападения организовали доследственную проверку. Расследование уголовного дела взял на контроль глава СК.

Ранее Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» опубликовал видео с нападением собак на школьницу. На записи видно, что на ребенка начал лаять один пес, после чего к девочке подбежала вся свора и начала окружать.

На помощь школьнице пришла оказавшаяся рядом тагильчанка, которая распугала стаю. Женщина рассказала, что это не первый случай нападения собак на жителей района.

Уголовное дело Дети Собаки Животные Следственный комитет России
11 февраля 2024, 15:06
Трое детей погибли в ДТП с легковушкой и поездом в Ставропольском крае
Пресс-служба МЧС
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На регулируемом переезде железной дороги Светлоград-Благодарный в Ставропольском крае столкнулись товарный состав и легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На место случившегося прибыли спасатели. Они отключили аккумулятор в автомобиле и вызволили пять человек, среди которых были трое детей.

«К сожалению, все дети погибли. Взрослые переданы врачам», - сообщили в ведомстве.

Всего на месте аварии работают 24 специалиста и 10 единиц техники.

Похожая авария произошла 7 февраля в Оренбургской области. Там столкнулись Lada Priora и поезд. Жертвами ДТП стали два человека.

За день до этого в Самарской области поезд сбил пешехода. Пенсионер переходил пути на станции Безымянка. Предположительно, мужчина смотрел в телефон и не заметил приближающийся состав. От полученных травм пожилой человек скончался на месте.

Дети ДТП Дороги Поезда
11 февраля 2024, 13:50
Взрыв в кабинете психолога в Элисте спланировали заранее
Пресс-служба Следственного комитета
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Мужчина, устроивший взрыв в кабинете психолога в Элисте, заранее спланировал свои действия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, пациент принес на встречу взрывчатку мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте в состоянии боевой готовности. На теле мужчины были провода.

Уточняется, что местный житель страдал шизоидным расстройством личности. Накануне вечером он пришел в центр медиации и образовательных услуг «Альтернатива» на улице Клыкова к психологу и просил о сеансе помощи. На встрече присутствовал супруг специалиста.

У пациента и психолога возник конфликт, в ходе которого мужчина активировал самодельное взрывное устройство. Пациента разорвало на куски, а супруги получили тяжелые травмы.

Во время обыска в доме погибшего произошел еще один взрыв, пострадали трое сотрудников Росгвардии. Их забрали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Уголовное дело Взрывы Психология
11 февраля 2024, 12:18
Открытое горение на рынке в Кабардино-Балкарии ликвидировали
Пресс-служба МЧС
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Пожарные ликвидировали открытое горение на площади две тысячи «квадратов» на рынке в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь вспыхнул на торговой площадке в Майском. В результате пожара никто не пострадал, уточнили спасатели.

«Проводится разборка и проливка конструкций», - добавили в ведомстве.

О происшествии стало известно утром 11 февраля. Пламя распространилось на кровлю торгового павильона. В тушении пожара задействовали 42 специалистов и 10 единиц спецтехники. Причина возгорания не уточнялась.

Ранее огонь вспыхнул в строящемся терминале аэропорта Новокузнецк в Кемеровской области. По предварительным данным, в помещении загорелись строительные материалы. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Огнеборцы также ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе в Тольятти. В результате ЧП пострадали два человека. На месте случившегося работают более 100 специалистов.

Спасатели Пожары МЧС РФ Россия
11 февраля 2024, 11:26
Ликвидация мощного пожара в Тольятти попала на видео
Пресс-служба МЧС
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Пожарные ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе в городе Тольятти. В пресс-службе МЧС России показали видео работы спасателей.

«В Самарской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», - передали в министерстве.

В результате пожара в Тольятти пострадали двое. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. На месте происшествия продолжают работать 105 огнеборцев.

Крупный пожар в гостинце начался вечером 10 февраля. Огонь охватил 800 квадратных метров здания. Локализовать возгорание удалось спустя несколько часов. Мэр Тольятти Николай Ренц рассказал, что пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания в ресторане «Небо».

Ранее открытое горение ликвидировали в аэропорту Новокузнецка. Огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. Люди успели покинуть полыхающее здание еще до приезда спасателей.

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