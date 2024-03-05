Бастрыкину доложат о ходе дела с травмированным младенцем в Истре

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», - уточнили в комитете.

В приемное отделение поступил двухмесячный ребенок со множественными переломами. По предварительным данным, 24-летняя мать младенца из Истры жестоко обращалась с сыном. Как уточнили в Следкоме, уголовное дело расследуют по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью».

Мать ребенка рассказала, что могла сама случайно сломать сыну руки , одевая его. Травмы ребенок получил больше двух с половиной недели назад, однако он «не пищал». По информации источника «360», женщина не работает, судима не была, но состояла на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних МВД России по Истре.