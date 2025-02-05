05 февраля 2025, 17:26

Бастрыкин заявил о дерзких проявлениях экстремизма среди мигрантов

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За 2024 год значительно возросло количество обращений в Следственный комитет из-за правонарушений со стороны мигрантов. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии, подводя итоги прошлого года и ставя задачи на новый.

«Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась все более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан», - заявил председатель СК.

По его словам, в суд в 2024 году передали на 18% больше уголовных дел о преступлениях, совершенных приезжими. При этом нарушающие закон мигранты зачастую находятся в России незаконно, а их передвижения никем не контролируются. Бастрыкин призвал поставить миграционную сферу под жесткий государственный контроль.

На заседании в качестве почетных гостей присутствовали главы других ведомств - директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а также министр юстиции Константин Чуйченко и помощник президента, бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев.

С 5 февраля в России вступили в силу новые ограничения для нелегальных мигрантов. Теперь для них будет действовать режим высылки, им запрещены многие действия, а полицейские смогут сами принимать решение о выдворении.

Мигранты Преступления Россия Экстремизм Следственный комитет России
05 февраля 2025, 17:19
Историческое здание загорелось в Замоскворечье
РИА «Новости»
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Строительные леса вспыхнули на площади пяти квадратных метров в реконструируемом здании на Малой Одынке. Об этом 360.ru сообщил источник.

Один из очевидцев рассказал, что пламя вспыхнуло в городской усадьбе вдовы кригс-комиссара Шатиловой, отстроенной в конце XVIII века. Горевшее историческое здание было на ремонте, уточнил источник.

Свидетели пожара слышали, что во время возгорания внутри кричали люди. Однако обошлось без пострадавших. Подробности происшествия выясняются.

Ранее пожар вспыхнул в квартире на востоке Москвы. Как оказалось, загорелись аккумуляторы. Хозяин жилища успел эвакуироваться. На место ЧП оперативно отправились спасатели и потушили огонь.

Пожары
05 февраля 2025, 14:04
Иномарку разорвало на части в результате удара о столб в Чехове
РИА «Новости»
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Смертельная авария с иномаркой произошла в подмосковном Чехове.Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Водитель легкового автомобиля марки BMW потерял управление и на полной скорости врезался в столб на Симферопольском шоссе. В результате удара машину разорвало на две части, а 21-летний молодой человек, который управлял иномаркой, от полученных травм погиб на месте.

«На дороге из-за похолодания образовался гололед, водитель потерял управление и врезался в столб», - сообщил источник.

По данным-канала Telegram-канала 112 , в аварии чудом выжил 22-летний пассажир BMW. Сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии.

ДТП Чехов Дороги BMW
05 февраля 2025, 13:50
Жительница Нижегородской области изнасиловала мужчину шваброй за приставания
Пресс-служба Следственного комитета
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Пьяная жительница Володарска в Нижегородской области изнасиловала знакомого шваброй за то, что он попытался к ней приставать. Об этом сообщил местный сайт NewsNN со ссылкой на источники.

По его информации, двое мужчин и женщина выпивали в одном из жилых домов. В какой-то момент один из собутыльников начал домогаться знакомой, а второй вступился за ее честь и избил обидчика.

Через некоторое время женщина решила отомстить и взяла швабру. От полученных травм мужчина скончался. Его собутыльник вынес тело на улицу и закопал во дворе, прикрыв досками. На это обратили внимание соседи и вызвали полицию.

Против женщины возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера, а против второго мужчины - об убийстве.

Ранее в том же регионе в мужчину шесть раз выстрелили из пневматического пистолета за то, что он не позволил односельчанам изнасиловать свою девушку. Нижегородец выжил и обратился в полицию. Всех причастных удалось задержать, им грозят тюремные сроки за покушение на убийство.

Уголовное дело Убийства Женщины Мужчины Изнасилования
05 февраля 2025, 12:38
Петербургский школьник сломал нос в лазертаге и продолжил играть
Global Look Press
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Петербургский школьник праздновал день рождения одноклассника в лазертаге и во время игры сильно ударился. Мальчику диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга, рассказала 360.ru его мать Софья.

По ее словам, 11-летнему школьнику сделали операцию.

«В настоящий момент он чувствует себя нормально. <…> постоперационный период у него уже прошел», - подтвердила он.

Женщина сообщила, что вместе с группой детей в развлекательном центре была мать одного из мальчиков, но в игровом зале из взрослых находились только два аниматора. Когда ребенок ударился, и у него пошла кровь, и сотрудники развлекательного центра это заметили.

«Сессия длится 15 минут. <…> Он ударился, к нему подошли два аниматора, увидели у него кровь, дали ему какую-то вату и спросили у него: „Ты как, дальше продолжаешь или домой идешь?“ Ну, естественно, он на адреналине сказал „да“», - пояснила петербурженка.

Мальчик продолжил играть, и находившейся в центре маме одноклассника ничего не сказали о случившемся, добавила она. Позже выяснилось, что мальчик получил серьезные травмы.

«В итоге я узнала уже по факту», - подчеркнула женщина.

Она сказала, что организация предложила матери 100 тысяч рублей, но та оказалась и решила обратиться в суд.

Ранее новгородский школьник во время игры в Петербурге случайно выстрелил из лука в глаз брату. Мальчик получил тяжелую контузию глаза, отек сетчатки и рваную рану задней поверхности века.

Санкт-Петербург Дети Школьники

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