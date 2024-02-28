28 февраля 2024, 12:35

Бастрыкин запросил доклад о смерти продюсера Гаврилова после операции

РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки обстоятельства смерти продюсера Петра Гаврилова после операции в одной из известных городских клиник. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Перенесший операцию на желудке в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова предприниматель и продюсер Петр Гаврилов умер спустя 10 дней после выписки. Мужчина говорил о том, что ему тяжело дышать и он чувствует боль в районе груди и живота. Однако ехать в больницу он отказался.

Учитывая эти обстоятельства, Бастрыкин поручил руководителю столичного СК Андрею Стрижову представить доклад о ходе проверки и обстоятельствах произошедшего.

Как стало известно, родственники Гаврилова считают виновным в гибели бизнесмена врачей клиники Хайдарова. Помимо этого, они собираются подать иск в суд.

Представляющий интересы врача адвокат Александр Добровинский объяснил в беседе с «360», что Гаврилову действительно сделали операцию в клинике его подзащитного, но после этого предприниматель обратился за услугами в другое медицинское учреждение, где также провели оперативное вмешательство.

«Пусть в этом деле разбирается следствие и, если будет определен виновник, суд вынесет свой вердикт. Но пока, похоже, это очередная попытка очернить Тимура», - заявил Добровинский.

Сам хирург Хайдаров в интервью с РЕН ТВ заявил, что не делает внутриполостные операции и более того - не распространяет информацию о своих пациентах.

Ранее злоумышленники попытались запугать адвоката звездного хирурга с помощью кислоты.

Россия Следственный комитет России Москва
28 февраля 2024, 12:19
Звезду «Дома-2» жестоко избили в Москве
РИА «Новости»
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Бывшего участника «Дома-2» Дениса Мокроусова жестоко избили в Москве. Врачи диагностировали у него перелом нижней челюсти с смещением и передней части лобной пазухи, сообщил Telegram-канал Mash.

Мокроусов завершил свое участие в шоу в 2020 году и теперь работает массажистом. По информации канала, он вступил в конфликт со своим соседом в районе Филевского парка. Их спор перерос в драку. В результате инцидента звезду реалити-шоу госпитализировали.

Его обидчика задержали и доставили в полицию. Началось расследование.

Ранее другой участник телепроекта «Дом-2» впал в кому из-за передозировки наркотиков в День святого Валентина. Скорая помощь подобрала 41-летнего мужчину на одной из улиц района Солнцево. Врачи незамедлительно подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализы подтвердили употребление смеси мефедрона и фенобарбитала.

Драки Шоу Дом-2 Москва
28 февраля 2024, 11:59
Студента изнасиловали после знакомства с девушкой в чат-боте в Москве
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В Москве 17-летнего студента изнасиловали после того, как он познакомился с девушкой в чат-боте. Изначально его хотели ограбить, но денег у молодого человека не было, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, студент второго курса московского вуза завязал общение с девушкой 25 февраля днем, и в тот же вечер они договорились о встрече у метро «Физтех». Новая знакомая пригласила юношу к себе.

Уже у подъезда она сообщила о забытых дома ключах, и в этот момент студента внезапно ударили по голове. Нападавший объявил парню, что тот встретился с девушкой его приятеля, за что будет «наказан».

Под угрозами парня посадили в автомобиль и отвезли в лесопарковую зону, где к ним присоединился еще один молодой человек. Студента отвели вглубь леса, где, отобрав телефон, потребовали отдать все имеющиеся наличные деньги. Узнав, что у юноши есть только 100 рублей, нападавшие принудили его к оральному сексу. При этом один из них совершал изнасилование, а второй записывал происходящее на видео. После нападавшие скрылись.

Следственный комитет начал проверку. Идет поиск двух мужчин азиатской внешности и девушки 15-16 лет, подозреваемых в совершении данного преступления.

Ранее эксперты рассказали, как найти в Сети вторую половинку и не стать жертвой афериста.

Преступления Изнасилования Студенты Москва
28 февраля 2024, 11:29
Мужчина изнасиловал петербурженку, забежав за ней в квартиру
РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина несколько часов преследовал 20-летнюю петербурженку, а после забежал за ней в квартиру и изнасиловал. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным канала, когда сталкер ворвался в квартиру, то начал ей угрожать, а после изнасиловал жертву и скрылся с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело. Нападавшего начали искать.

Ранее тюменец с презервативами и шприцем в кармане больше года преследовал женщин.

В интернете на него пожаловались не меньше четырех пострадавших. В конце концов предполагаемого маньяка схватили и передали полиции местные жители.

Санкт-Петербург Изнасилования
28 февраля 2024, 11:12
Участник рок-группы кормил басиста женскими гормонами, чтобы увести его невесту
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Хардкор-метал-группа Llorona из Нэшвилла в США выгнала солиста из коллектива, так как выяснилось, что тот кормил басиста женскими гормонами, чтобы сделать его похожим на трансвестита и увести его невесту. Об этом сообщило издание Daily Mail.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Малоизвестная группа Llorona поделилась этой историей на своей странице в Instagram*, но позже публикацию удалили. Пост гласил, что участник группы по имени Диего подмешивал своему другу порошкообразные протеиновые добавки с добавлением женского гормона на протяжении пяти месяцев.

Его целью, по словам участников группы, было заставить себя казаться мужественным по сравнению с феминизированным другом и привлечь внимание невесты соперника.

В публикации такой поступок назвали глупым мышлением пещерного человека, а его действия - бессмысленными. Группа также сообщила, что Диего признался, что был одержим девушкой.

Бывшие друзья солиста сказали, что это вмешательство повлекло большие финансовые затраты, чтобы пострадавшему парню удалось выяснить, что происходит с его телом. Кроме того, они бы и не узнали ничего: вредитель скрывал это до последнего, но в итоге напился и написал откровенное СМС.

США Соцсети

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