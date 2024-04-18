18 апреля 2024, 03:13

Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, покалечившего пациентов в Москве

РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о действиях хирурга, навредившего здоровью пациентов в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о сюжете, показанном в эфире федерального телеканала, о ряде неудачных операций в московской частной клинике. Пациенты пожаловались на ухудшение их состояния и даже получение инвалидности после оперативных вмешательств доктора.

По данным расследования, врач «не имел права оперировать в имевшихся условиях».

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса РФ.

Ранее уголовное дело возбудили из-за предоставления услуг, не соответствующих нормам безопасности , в одной из московских частных клиник после смерци пациентки.

Уголовное дело Преступления Врачи СК РФ Россия Москва
18 апреля 2024, 03:53
Пропавшего мальчика из Бурятии нашли мертвым
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Восьмилетний мальчик, которого несколько дней искали в Бичурском районе Бурятии, утонул в реке. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

По предварительным данным, ребенок мог оступиться на берегу и упасть в воду. Одной из поисковых групп тело ребенка было обнаружено на острове посреди реки.

По факту гибели проводятся все необходимые действия, направленные на установление полной картины происшествия.

Ранее в Казани семилетний мальчик утонул в бассейне одного из фитнес-клубов в Советском районе, возбуждено уголовное дело. В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Надзорное ведомство взяло расследование под контроль.

В марте в Башкирии утонул пятилетний ребенок. Тело мальчика нашли в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса.

Уголовное дело Дети Башкирия Россия Бурятия Реки
18 апреля 2024, 02:58
У вдовы Моторолы украли гумпомощь для бойцов СВО
Unsplash
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Злоумышленники украли часть гуманитарного груза, который вдова бывшего командира противотанкового спецподразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) подготовила для бойцов СВО. Об этом сообщило агентство «Регнум» со ссылкой на источник.

ЧП произошло в Ростове-на Дону. В то время как волонтеры и активисты переносили из квартиры Елены Павловой грузы в машину, неизвестный воспользовался ситуацией и украл часть собранных вещей.

Ранее жители Белгородской области обнаружили на мусорной площадке в Шебекинском городском округе гуманитарный груз, который предназначался для военных в зоне СВО. Его нашли в четырех мусорных контейнерах в поселке Маслова Пристань. Неизвестные выбросили на помойку коробки с продуктами, лекарствами, вещами и письмами солдатам.

Волонтеры Лекарства Продукты
17 апреля 2024, 23:43
«Осталось маленько». Спасение собаки у затопленного Кургана попало на видео
Freepik
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Волонтеры продолжают спасать застрявших собак из пригорода Кургана, где пришло половодье. Один из жителей СНТ Черемушки прислал видео для «360» с чудесным освобождением четвероногого друга из ловушки.

На кадрах видно, как мужчина аккуратно подошел к черному псу, приподнял его на руках, и сопроводил в безопасное место.

«Женя спасает Карата - соседского пса. Море, море, океан», - прокомментировала происходящее местная жительница. Она показала, что вокруг много воды, через которую трудно пробраться питомцам.


На втором видео продемонстрировали уже спасенного пса. Животное испуганно шло по воде. Человек за кадром приободрил питомца и пообещал ему, что «осталось маленько».

Еще одну собаку спасли волонтеры в садовом товариществе «Тепловик». Жилой сектор расположен недалеко от реки Тобол. Этот регион тоже пострадал от паводков. Некоторые жители эвакуировались, но бросили домашних животных. В итоге четвероногие остались одни. Люди не смогли смотреть на их страдания и стали спасать зверей от потопа.

Наводнения Курган Волонтеры Видео Собаки Животные
17 апреля 2024, 23:03
Иноагента Кагарлицкого этапируют в колонию
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Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* этапируют из СИЗО в исправительную колонию для отбывания наказания. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Сергей Ерохов.

«Сегодня мы были уведомлены, что в этот день Борис Юльевич* будет этапирован в исправительную колонию общего режима <…>. Мы пока не знаем, в какую именно», - отметил он.

Ранее Апелляционный военный суд Московской области ужесточил наказание публицисту и социологу Борису Кагарлицкому* по просьбе прокуратуры. Вместо штрафа Кагарлицкому* назначили пять лет колонии общего режима. Социолога взяли под стражу прямо в зале суда. Ему также запретили два года администрировать сайты.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в список террористов и экстремистов

Штрафы Суд СИЗО Иноагенты

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