Бастрыкин проконтролирует расследование нападения на журналистку «Известий» в Химках

Читайте нас в:

«Глава СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов», - говорится в заявлении.

Журналистка вместе с оператором готовила материал о российской блогосфере и посетила семинар «Инна Ленд» в деревне Юрлово. Участники мероприятия набросились на корреспондентов, избили их и отобрали видеокамеру и телефон. Организаторы семинара также потребовали от журналистов покинуть территорию, хотя представители прессы имеют право посещать предприятия и организации и вести запись.

Графчикова получила ушибы , врачи также заподозрили у нее сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В Химках возбудили уголовное дело.

Юрист Илья Русяев в беседе с «360» отметил, что нападавшие могут понести ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Он добавил, что происшествие едва ли повлияет на возможность Тлиашиновой проводить такие мероприятия.