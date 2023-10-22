Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела мигрантов, напавших на детей в Самаре
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководства самарского управления доложить о ходе расследования по делу о подростках-мигрантах, ограбивших ребенка в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Самаре подростки из стран ближнего зарубежья напали на школьников, ограбили одного из них, после чего преследовали детей, выкрикивая угрозы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».
Ранее в Самаре задержали мигрантов, которые угрожали губернатору области Дмитрию Азарову. Ими оказались два брата из Таджикистана, проживающие в городе без родителей. Мигранты долгое время терроризировали сверстников и устраивали драки, а также публично угрожали главу региона.