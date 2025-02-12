Бастрыкин потребовал доклад после отравления москвичей слойками с ртутью

Владелец пекарни, в которой двое москвичей отравились слойками с ртутью, ранее занимался строительным бизнесом в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, хлебобулочным бизнесом предприниматель занимался последние несколько лет. В 2020 году он ликвидировал свое прошлое ИП, существовавшее около шести месяцев, а затем открыл пекарню «Мельница». До этого мужчина занимался строительным бизнесом в Красноярском крае.

Сотрудников для пекарни он нанимал с помощью объявлений в социальных сетях. За смену бизнесмен предлагал до 3,5 тысячи рублей при условии опыта работы от года. В качестве обеда «Мельница» давала работникам собственную выпечку.

Днем ранее стало известно, что пострадавшие купили пироги с ртутью в пекарне на Симферопольском бульваре. Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование после случившегося. Глава Следкома Александр Бастрыкин по факту ЧП потребовал доклад.