15 июля 2024, 03:26

Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в Рузе

РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, которая на камеру жарила сосиски на Вечном огне в Рузе Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СКР поручил <…> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в СК.

Девочка-подросток 13 июля вместе со своими друзьями пожарила сосиски на Вечном огне на городской площади в Рузе. Прокуратура проверит родителей ребенка. Девочку опросили в присутствии законных представителей и поставили на профилактический учет в органах внутренних дел.

Дети СК РФ Руза
15 июля 2024, 03:03
Беспилотник упал на территорию электроподстанции под Липецком
РИА «Новости»
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Беспилотник упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе Липецкой области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена», - написал он.

Губернатор отметил, что для Становлянского муниципального округа сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления БПЛА находятся в состоянии готовности.

Ранее глава Брянской области заявил об уничтожении шести беспилотников в небе над регионом. Четыре БПЛА сбили над территорией Севского района, по одному - над Брасовским и Погарским районами.

Беспилотники Россия
15 июля 2024, 01:41
В тушении пожара под Новороссийском задействуют два Ка-32 и Ил-76
РИА «Новости»
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Минобороны и МЧС России направят на тушение пожара под Новороссийском два вертолета Ка-32 и самолет Ил-76. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба по Краснодарскому краю.

«С утра прибудут <…> два вертолета К-32, предоставленные Минобороны РФ, и самолет Ил-76 МЧС России», - отметили в оперативном штабе.

До настоящего момента в борьбе с огнем принимали участие два вертолета Ка-32 и один Ми-8. Они выполнили 19 сбросов воды. Ми-8 пришлось приостановить работу из-за усилившегося ветра.

В борьбе с огнем задействовали более 250 человек, к месту ЧП выдвинулась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в количестве 50 специалистов и семи единиц техники. Жителей хутора Дюрсо предупредили о возможной эвакуации из-за распространения огня.

Ранее часть эвакуированных граждан пожаловались на интоксикацию продуктами горения.

Краснодар Лесные пожары МЧС РФ
15 июля 2024, 00:41
Эвакуированные в Дюрсо пожаловались на отравление продуктами горения
Пресс-служба МЧС
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От эвакуированных из-за пожара под Новороссийском граждан поступили жалобы на интоксикацию продуктами горения. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

«Госпитализаций нет. Есть ряд обращений с жалобами на интоксикацию от продуктов горения», - рассказал Алтухов.

Пожар начался в лесном массиве в районе хутора Дюрсо. Огонь дошел до территории трех близлежащих баз отдыха - «Романтик», «Моряк» и «Строитель», он быстро распространился из-за сильного ветра.

На территории базы отдыха «Романтик» огонь охватил 11 строений. Отдыхающих заранее эвакуировали , всего - 176 человек, из них 48 детей.

Лесные пожары Депутаты Краснодарский край
14 июля 2024, 23:13
Громкоговорители в Абрау начали предупреждать жителей о возможной эвакуации
Freepik
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Автомобили с громкоговорителями начали разъезжать по улицам хутора Абрау в Краснодарском крае и предупреждать местных жителей о вероятной эвакуации. Об этом сообщил штаб региона в Telegram-канале.

«По решению краевого оперативного штаба проводится оповещение - спецмашины курсируют по всем улицам населенного пункта», - написали в публикации штаба.

По его данным, ситуацию сильно усложняет сильный ветер в лесном массиве под Новороссийском, где начался пожар. Огонь движется в сторону Дюрсо. Людей призвали заранее подготовить необходимые вещи на случай эвакуации.

Ранее власти Новороссийска попросили добровольцев с мотоциклами помочь в тушении лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо. Это необходимо для подвоза воды в гору. Площадь возгорания выросла до 42 гектаров. К тушению огня привлекли 220 человек и 50 единиц техники.

Лесные пожары Россия Эвакуации Краснодарский край

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