Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в Рузе

«Глава СКР поручил <…> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в СК.

Девочка-подросток 13 июля вместе со своими друзьями пожарила сосиски на Вечном огне на городской площади в Рузе. Прокуратура проверит родителей ребенка. Девочку опросили в присутствии законных представителей и поставили на профилактический учет в органах внутренних дел.