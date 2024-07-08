Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

В Краснодарском крае компания местных старшеклассников сделала замечание распивающим алкоголь у Вечного огня мигрантам, а те в ответ начали избивать подростков. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту, сообщила пресс-служба ведомства.

В соцсетях распространилось видео, где группа иностранцев распивала алкоголь в сквере у Вечного огня в станице Марьянской, разбрасывая вокруг мемориала пустые бутылки. Им сделали замечание проходившие мимо подростки.

Мигранты в ответ набросились на ребят и начали их избивать. На других кадрах видно, что один из приезжих бросился к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне, прыгнул на венок и стал топтать его ногами. Его попытался отбросить от венка один из подростков.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», - говорится в сообщении.

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