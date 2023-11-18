18 ноября 2023, 21:52

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с детьми в Иркутске

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения фуры и автобуса в Иркутске, в результате которого пострадали дети. Сообщение об этом опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Иркутской области Позовскому возбудить уголовное дело», - отметили правоохранители.

ДТП произошло 18 ноября в Иркутске, фура MAN при повороте столкнулась с маршрутным автобусом , следовавшим по выделенной полосе в том же направлении. В аварии пострадали пятеро пассажиров автобуса, в том числе двое детей.

Следствие начало доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности. Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

ДТП Иркутская область СК РФ
18 ноября 2023, 22:13
Женщина попыталась поджечь военкомат в Калининградской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Здание, где находится военный комиссариат и призывная комиссия, попыталась поджечь жительница Советска в Калининградской области. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

Злоумышленница бросила в военкомат бутылку с зажигательной смесью.

«Женщина задержана по горячим следам, здание не пострадало», - отметил Лысков.

Сейчас идут разбирательства, выясняется причина, которая побудила жительницу Советска совершить противоправный поступок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В момент поджога женщина разговаривала с кем-то по мобильному телефону, сообщил источник в экстренных службах.

Ранее пожилой мужчина в Обнинске попытался поджечь военкомат , бросив в здание коктейль Молотова. Пенсионера оперативно задержали, свою вину он не признал. Мужчина заявил, что только увидел пламя и пытался его потушить.

Поджоги Калининград
18 ноября 2023, 21:09
Пьяные парень и девушка чуть не утонули в Сочи во время шторма
unsplash.com
Читайте нас в: Google Новости
В Сочи двое туристов спасли пьяных парня и девушку, которые решили искупаться в море во время шторма. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Героями оказались два друга из Сургута, которые во время прогулки по набережной услышали крики «помогите!». В воде они увидели пару, которая тонула и не могла выбраться самостоятельно. Сначала друзья вытащили из воды парня, а затем бросилиси на помощь девушке - она отплыла от берега 10 метров и начала захлебываться.

Спасенные рассказали, что пошли в воду, чтобы «поплавать на волнах». Они сделали это после того, как выпили, но не учли шторм. Спасателей на пляже не было, поскольку купальный сезон закончился еще в октябре. Парни, которые вытащили пару из воды, отметили, что не считают себя героями, ведь они «сделали то, что должны были», В июле во время шторма в Сочи погибли два человека. Тела мужчины и женщины обнаружили на побережье в разных районах города.

Сочи Шторм
18 ноября 2023, 17:11
Жительница Мытищ попыталась зарезать своих домочадцев — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Мытищ поссорилась с близкими, после чего взяла на кухне нож и попыталась их зарезать. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Нападавшая ранила мужа в голову и ударила свекровь ножом по ноге. Пострадавшая вызвала полицию. Правоохранители обезоружили женщину и передали ее в психиатрическую лечебницу - она состояла учете местного ПНД.

По информации издания, устроившая поножовщину жительница Подмосковья находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Благовещенске подозрительно выглядящий мужчина попытался пронести в церковь оружие. Он приехал к зданию на такси и скрыл лицо с помощью очков и балаклавы. На вопрос вахтера о цели визита молодой человек ответил, что он является богом и должен покарать прихожан.

Росгвардия оперативно задержала мужчину на входе. В его рюкзаке при осмотре нашли мачете, нунчаки, разные виды ножей и перцовый баллончик. По информации СМИ, злоумышленник раньше уже отбывал наказание в тюрьме по статье, связанной с наркотическими веществами.

Мытищи Поножовщины
18 ноября 2023, 16:34
Детская коляска упала в реку у Широковского моста в Москве — источник
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В экстренные службы поступило сообщение, что на льдине в реке Яузе тонет человек. Источник «360» уточнил, что неизвестный упал с Широковского моста.

После очевидица рассказала, что в воде оказалась детская коляска. Девушка гуляла по парку, а коляска упала в реку.

Подробности происшествия выяснят специалисты. Пока информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Петербурге таксист спас тонувшего в Неве китайского туриста. Он помог мужчине выбраться на берег с помощью троса. После пострадавший объяснил, что поскользнулся и упал в воду.

Дети Москва 2023

Новости по теме