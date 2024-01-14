Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о пожаре на складе Wildberries

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Москвичка нашла змею в туалете своей квартиры и вызвала полицию. Об этом сообщил сайт mk.ru.

По данным журналистов, происшествие случилось вечером 13 декабря на Кантемировской улице. Женщина зашла в туалет и обнаружила там представителя царства пресмыкающихся. После этого испуганная москвичка обратилась в правоохранительные органы и Департамент природопользования.

Змею поймали и поместили в контейнер. Далее ее передадут зоологам.

Еще одна змеиная находка попалась московскому дворнику. Он нашел змею в подъезде жилого дома. Работник смог усадить рептилию в бутылку. На место событий вызвали специалистов.

Другую змею в Москве нашел прохожий на Беловежской улице. Как именно пресмыкающееся там оказалось - неизвестно. Рептилия была очень напугана, но жива.

Ранее на стене московского дома нашли необычное членистоногое насекомое. По мнению очевидцев, это был детеныш императорского скорпиона , который мог сбежать от хозяина.