14 января 2024, 00:31

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о пожаре на складе Wildberries

Пресс-служба МЧС
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Бастрыкин поручил возбудить дело исполняющему обязанности руководителя петербургского отделения СК Олегу Бобкову. Глава комитета попросил его предоставить доклад об обстоятельствах пожара. В ведомстве отметили, что происшествие получило широкий резонанс в СМИ.

Пожар на складе Wildberries начался утром 14 января. Площадь возгорания на пике достигла 70 тысяч квадратных метров, пожару присвоили наивысший уровень сложности. Огонь привел к обрушению здания и подошел вплотную к стоящим на парковке грузовикам.

Пострадавших удалось избежать: все находившиеся в помещении рабочие успели покинуть склад. Ущерб от ЧП оценивается в 10 миллиардов рублей : всем потерявшим свой товар продавцам пообещали вернуть за него деньги.

Санкт-Петербург Уголовное дело Пожары
14 января 2024, 00:47
Москвичка пошла в туалет и нашла там змею
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Москвичка нашла змею в туалете своей квартиры и вызвала полицию. Об этом сообщил сайт mk.ru.

По данным журналистов, происшествие случилось вечером 13 декабря на Кантемировской улице. Женщина зашла в туалет и обнаружила там представителя царства пресмыкающихся. После этого испуганная москвичка обратилась в правоохранительные органы и Департамент природопользования.

Змею поймали и поместили в контейнер. Далее ее передадут зоологам.

Еще одна змеиная находка попалась московскому дворнику. Он нашел змею в подъезде жилого дома. Работник смог усадить рептилию в бутылку. На место событий вызвали специалистов.

Другую змею в Москве нашел прохожий на Беловежской улице. Как именно пресмыкающееся там оказалось - неизвестно. Рептилия была очень напугана, но жива.

Ранее на стене московского дома нашли необычное членистоногое насекомое. По мнению очевидцев, это был детеныш императорского скорпиона , который мог сбежать от хозяина.

Женщины Животные Москва
13 января 2024, 23:48
Почти 300 домов в Липецке остались без тепла в 28-градусный мороз
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Число многоэтажек, оставшихся без тепла в 28-градусный мороз в Липецке, выросло до 282. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина в Telegram-канале.

По ее словам, управляющие компании приступили к сливу теплоносителей внутридомовых сетей, чтобы не допустить размораживания системы.

«Временно пришлось увеличить периметр отключений. Без отопления и горячей воды сейчас осталось 282 дома», - написала глава Липецка.

Утром 13 января, сразу после коммунальной аварии, сообщалось лишь о 27 домах , которые остались без отопления. В обед в городе было -24 градуса, сейчас воздух остыл до -28 градусов. Уваркина уточняла, что прорыв произошел на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра». На происшествие быстро отреагировали две бригады специалистов.

Аварию внутридомовой системы отопления ранее ликвидировали в Сергиевом Посаде. Причиной неполадок стало засорение посторонним предметом.

Отопление Коммунальные аварии
13 января 2024, 22:39
Поезд насмерть сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино»
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Поезд сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино» в Москве, сообщил источник «360». По предварительной информации, они скончались от полученных травм.

Одно из тел обнаружили под электричкой, второе осталось на путях. Доступ к ним временно заблокировал поезд. Очевидцы сообщили экстренным службам, что погибшим было 20-30 лет.

Ранее аналогичная трагедия произошла на станции МЦД «Рижская ». Там поезд сбил женщину и двух мужчин. От полученных травм они скончались на месте. Предположительно, они вышли из поезда и спустились на рельсы для перехода путей, когда по ним проходила другая электричка.

Поезда МЦД
13 января 2024, 22:04
Дагестанец в Петербурге выстрелил в женщину за кормление уличных животных
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Мужчина в Санкт-Петербурге выстрелил в женщину, когда та пришла кормить бездомных животных. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По данным журналистов, происшествие случилось 12 января рядом с железнодорожным мостом около Петрозаводского шоссе. Местная жительница пришла туда, чтобы покормить уличных собак. Во время процесса из небольшого дома вышел мужчина восточной внешности и открыл стрельбу.

В итоге подозреваемого задержали. Им оказался 66-летний дагестанец.

«Установлено, что он повздорил с дамой, которая в свободное время приходила подкармливать бездомных собак, поскольку считал собак своими», - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве. В будущем на него могут возбудить уголовное дело.

Ранее в Якутске рабочие открыли стрельбу на стройке. В процессе перестрелки пострадали два человека.

Санкт-Петербург Стрельба Собаки Животные Мужчины

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