05 февраля 2024, 05:58

Бастрыкин поручил возбудить дело по ДТП с тонувшими детьми в Махачкале

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после падения перевозившего детей автомобиля в канал в Дагестане. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По данным СК, водитель машины не справился с управлением, допустив, нн опрокидывание в водный канал в Махачкале.

«В результате ДТП и последующего затопления автомобиля пострадали двое несовершеннолетних, которые были госпитализированы и помещены в реанимационное отделение местного медицинского учреждения», - уточнило ведомство.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии руководителю регионального СК Дмитрию Беляеву.

Ранее появились кадры спасения детей из автомобиля, упавшего в канал Махачкалы. Очевидцы пытались вытащить людей из затонувшей машины. Некоторые советовали сразу сделать искусственное дыхание.

Авария произошла в поселке Семендер 4 февраля.

Уголовное дело Дагестан Дети Россия Машины Следственный комитет России
05 февраля 2024, 04:40
Опытный экипаж управлял рухнувшим в Карелии вертолетом Ми-8
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Потерпевшим крушение в Карелии вертолетом Ми-8 управлял опытный экипаж, имеющий тысячи часов налета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей», - уточнил канал.

Российские спасатели обследовали акваторию в районе села Деревянное на судах и снегоходах. Обломки вертолета нашли в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.

Более 140 специалистов, 33 единицы техники и водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» работают на месте авиапроисшествия. В ведомстве добавили, что для подводных работ задействуют телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».

Оперативный штаб и комиссия по расследованию выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее спасатели нашли место падения пропавшего в Карелии вертолета Ми-8. Он ушел под лед Онежского озера, весь экипаж погиб.

Вертолеты Авиация Спасатели МЧС РФ Авиакатастрофы Россия
05 февраля 2024, 04:17
Иранский дипломат умер в фитнес-клубе на северо-западе Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудник иранского посольства умер во время занятий спортом в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«Мужчине 1957 года рождения стало плохо во время занятий на беговой дорожке. Он скончался», - уточнило издание.

Иранский дипломат тренировался в спортивном зале на Пятницком шоссе. По предварительной информации, смерть наступила из-за отрыва тромба.

Прокуратура контролирует ход проверки по факту происшествия.

Ранее 17-летний хоккеист клуба «Бобров» Национальной молодежной хоккейной лиги умер во время тренировки на льду в Воронежской области. Юноша просто упал на лед, не было никаких столкновений и беду ничего не предвещало.

В начале января пожилой житель Великобритании, который всю жизнь болел за футбольный клуб «Болтон», умер после остановки сердца на стадионе.

Спортсмены Смертность Дипломатия Россия Иран Москва
05 февраля 2024, 03:39
Обломки пропавшего вертолета Ми-8 нашли на льду Онежского озера
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Спасатели нашли обломки пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 на льду Онежского озера. По предварительной информации, экипаж погиб, сообщил Telegram-канал Shot.

Вертолеты Авиация МЧС РФ Авиакатастрофы
05 февраля 2024, 01:57
Пенсионерка из Москвы отдала телефонным мошенникам более 3 млн рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мошенники запугали пенсионерку и обманом заставили ее отдать им все свои накопления — три миллиона и 600 тысяч рублей. Об этом написала пресс-служба московской прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации прокуратуры, мошенническая схема состояла из двух этапов. Сначала 66-летней москвичке позвонил на мобильный телефон мужчина, представившийся сотрудником сотового оператора. Собеседник убедил пенсионерку, что у нее заканчивается договор оказания услуг и его необходимо продлить. На телефон женщины пришли смс-сообщения с кодами, которые она должна была продиктовать.

После этого женщине позвонил другой человек - якобы представитель банка. Он заявил, что ее аккаунт взломали и убедил снять средства и переложить их на другой счет, который как раз и принадлежал мошенникам. В течение двух дней пенсионерка ездила по банкам, снимала деньги и перекладывала их на счет злоумышленников.

Ранее стало известно, что мошенники заставили 85-летнего москвича продать машину и квартиру.

Мошенники запугали пенсионерку и обманом заставили ее отдать им все свои накопления - три миллиона и 600 тысяч рублей. Об этом написала пресс-служба московской прокуратуры в своем Telegram-канале.

Банки Мошенничество Женщины Деньги Москва

Новости по теме