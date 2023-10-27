Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения школьников в Ростове-на-Дону
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по факту драки между школьниками в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства.
«Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в регионе доложить об установленных обстоятельствах и ходе проверки», - отметили в СК.
Следком уточнил, что в СМИ появилась информация, в соответствии с которой в одной из городских школ «дети мигрантов избили русских учеников». По этому факту управление ведомства по Ростовской области начало доследственную проверку.
Ранее Бастрыкин сообщил, что в разных регионах страны в среднем на треть увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами. По его словам, правоохранители расследовали свыше 31 тысячи правонарушений в миграционной сфере.
Наибольше количество преступлений приезжие совершили в Москве и Московской области (более 10 тысяч), а также Санкт-Петербурге (свыше двух тысяч).