29 декабря 2024, 12:04

Бастрыкин обсудил с Алиевым расследование крушения самолета в Актау

Global Look Press
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Байрамовым Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолета „Азербайджанских авиалиний“ в районе города Актау», - отметили в Следкоме.

Стороны обсудили взаимодействие российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджана и Казахстана.

Бастрыкин сообщил, что в расследовании авиакатастрофы задействованы самые опытные сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, которые обладают передовыми криминалистическими технологиями. Специалисты выясняют все причины и обстоятельства, приведшие к этой трагедии.

Стороны также определили основные задачи, которые необходимо решить во время совместного расследования. Они готовы к дальнейшему всестороннему взаимодействию. Уголовное дело после крушения самолета у Актау передали следователям России.

Утром 25 декабря в районе Актау произошла ужасная трагедия: самолет Embraer-190, следовавший по маршруту Баку - Грозный, потерпел крушение. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 из них погибли.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета возле Актау. Российский лидер принес извинения.

Самолеты Следственный комитет России Азербайджан Крушение самолета в Актау
29 декабря 2024, 12:02
Число погибших при крушении самолета в Южной Корее возросло до 167
Global Look Press
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Число погибших в результате крушения самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 167 человек. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«По данным на 16:49 (10:49 мск) число погибших при крушении самолета Jeju Air возросло до 167 человек», - заявили экстренные службы.

Утром 29 декабря самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 перевозчика Jeju Air сообщением Бангкок - Муан в Южной Корее со 181 человеком на борту при посадке в Муане пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в защитное ограждение.

Удалось спасти двоих человек, они оказались членами экипажа, мужчина и женщина. У пострадавших обнаружили ранения средней и тяжелой степени тяжести, скорая помощь отвезла их в больницу. Граждан России на разбившемся самолете не было. Предположительно, остальные люди на борту погибли.

Авиакатастрофы Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 10:25
Из-за проблем с шасси загорелся еще один самолет. На этот раз в Канаде
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Прилетевший из Сент-Джонстона самолет загорелся в аэропорту канадского города Галифакс после жесткой посадки. Об этом сообщил сайт CBC.

Пассажиры воздушного судна рассказали изданию, что во время посадки не вышла одна стойка шасси. По этой причине борт на ВПП накренился влево, и у него вспыхнули левое крыло и двигатель.

«Самолет начал наклоняться примерно на 20 градусов влево, и, когда это произошло, мы услышали довольно громкий звук, похожий на звук удара, когда крыло самолета начало скользить по полосе», - объяснила одна из пассажирок.

По ее словам, после этого самолет загорелся, но пассажиров успели эвакуировать. По информации издания, рейс выполняла авиакомпания PAL Airlines.

Ранее пассажирский лайнер загорелся в аэропорту южнокорейского города Муан. Прилетевший из Бангкока борт выкатился за ВПП и врезался в ограждение. Очевидцы заявляли, что самолет загорелся еще до посадки. Пламя заметили на правом крыле лайнера.

Авиация Канада Самолеты
29 декабря 2024, 10:12
Упавший в Южной Корее борт экстренно приземлялся за день до ЧП
Global Look Press
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Разбившийся утром 29 декабря самолет Boeing 737-800 в Южной Корее за день до трагедии попадал во внештатную ситуацию во время рейса в Пекин с острова Чеджу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Из-за этого экипаж оказался вынужден экстренно сесть в материковой части Южной Кореи. Спустя пять часов лайнер продолжил полет по заданному маршруту, причины экстренной посадки не уточняются.

Утром в воскресенье самолет разбился в Муане при посадке в аэропорту. На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как борт пролетел мимо посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего произошел сильный взрыв.

По предварительным данным, из 181 человека выжили только двое - член экипажа и пассажир, они находились в крыле воздушного судна. Россиян на борту самолета не было. Среди пассажиров - два тайца и 173 корейца.

Авиакатастрофы Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 10:06
Аэропорт в Муане предупреждал самолет Boeing о риске столкновения с птицами
Global Look Press
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Диспетчерская вышка аэропорта Муан предупреждала летевший из Бангкока пассажирский лайнер Boeing 737-800 об опасности столкновения с птицами. Об этом со ссылкой на властей страны сообщило агентство Yonhap.

Причиной авиакатастрофы могло быть столкновение самолета с птицами, в результате которого повредились шасси. Борт попытался сесть на фюзеляж, но выехал за пределы ВПП и столкнулся с ограждением.

Очевидцы рассказали, что лайнер загорелся еще в воздухе - на его правом крыле заметили пламя. Один из наблюдавших за авиакатастрофой также увидел искры, разлетающиеся из двигателя.

Пожарные службы подтвердили агентству гибель 124 человек. Всего на борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Экстренные службы продолжают проводить спасательную операцию. Выжить удалось только двум людям. После авиакатастрофы в Муане отменили все рейсы.

Авиакатастрофы Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан

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