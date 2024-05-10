Башкирия усилит защиту заводов после удара дрона по НПЗ в Салавате

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Он подчеркнул, что не рассматривает случившееся как простой инцидент, а считает это настоящей террористической атакой. Хабиров подчеркнул, что атака беспилотника на работе завода никак не сказалась.

«В течение двух-трех дней здесь проведут небольшой ремонт. На показателях предприятия ситуация никак не сказалась. Они молодцы, все сделали организованно», - заявил Хабиров.

Глава Башкирии добавил, что также осмотрел систему обороны предприятия, которая сработала и не допустила серьезных последствий.

«Эта атака может быть не последней. В Башкирии большой нефтехимический комплекс. Поэтому сегодня обсудили ряд дополнительных мер по усилению систем защиты», - подытожил Хабиров.

Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод , расположенный в промзоне Салавата 9 мая. По данным республиканского главка МЧС, повреждение получила насосная станция. Пожар в результате воздушной атаки не возник. Пострадавших среди сотрудников нет.