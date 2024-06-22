22 июня 2024, 22:41

Башкирия ушла под воду из-за сильных дождей

РИА «Новости»
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Сильные дожди обрушились на Башкирию. В Уфе затопило улицы, аэропорт и даже торговые центры. Об этом сообщил Telegram-канал UFA1.RU.

«В Уфе из-за сильного ливня в аэропорту затопило взлетную полосу. Улицы остались под водой», - сказано в сообщении.

Местный паблик выложил видео с поваленными деревьями и затопленными улицами, по которым «плывут» автомобили и автобусы. Кроме того, ливень затопил торговые центры и здание аэропорта.

Несмотря на разгул стихии, уфимский аэропорт работает в штатном режиме. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе авиагавани.

«Службы аэропорта оперативно устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории. Взлетно-посадочная полоса не затоплена», - заявили в пресс-службе.

На этой неделе Москву накрыл ураган «Эдгар». С собой стихия принесла грозы, ливни и даже смерчи. Ураган оставил без света 270 населенных пунктов в Подмосковье, повалил больше тысячи деревьев в Москве и повредил несколько сотен машин. В результате разгула стихии погибли два человека, более десяти пострадали.

Башкирия Ураган Уфа Погода Москва
22 июня 2024, 23:23
Пожар разгорелся на территории бывшего завода МиГ в Москве
РИА «Новости»
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На территории бывшего завода МиГ, расположенного на Ленинградском проспекте в Москве, произошел пожар. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По данным собеседника, возгорание произошло на четвертом этаже четырехэтажного кирпичного здания. Над пожаром поднимается густой черный дым, есть открытое горение.

На место ЧП прибыли пожарные. Ранг и площадь пожара уточняются.

В этом году это уже второй пожар, произошедший на территории бывшего завода. В феврале в одном из двухэтажных зданий предприятия загорелся мусор на площади в 20 квадратных метров. На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад. Пожар оперативно ликвидировали.

Осенью 2023 года власти Москвы заключили договор с инвестором для реорганизации территории бывшего завода МиГ. На месте промзоны запланировали возвести городской квартал, в том числе для участников программы реновации. Квартал будет включать жилые дома и всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины и офисы.

Пожары Заводы Мусор Москва
22 июня 2024, 22:17
Мальчик пытался спасти котенка и застрял на дереве в Москве
Freepik
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Мальчик попытался снять котенка с дерева, но сам на нем застрял. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах Москвы.

«Местные жители начали вызвать сотрудников МЧС, чтобы снять котенка, но никто не приехал. Тогда полез мальчик и застрял», - отметил он.

Информация поступила в экстренные службы 21:36. По предварительным данным, ребенок забрался на высоту в шесть метров. Спасатели выехали на место происшествия на север Москвы.

Похожий случай произошел в Щелкове.

Девушка попыталась снять кота с дерева, а вот спускалась уже с помощью спасателей.

До этого операцию по спасению кота развернули на колокольне храма Воскресения Словущего в Подмосковье. Животное провело на морозе более 12 часов. Его спустил на землю житель Коломны.

Спасатели Дети Коты Животные Щелково Москва
22 июня 2024, 20:50
«Мать постоянно пьяная». Двухлетняя девочка выпала из окна в Нижнем Тагиле
Freepik
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Маленькая девочка выпала из окна второго этажа по улице Свердлова в Нижнем Тагиле. Очевидцы обвинили в трагедии мать ребенка. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

На видео двухлетняя девочка лежала на земле и не двигалась. Поэтому сначала соседи подумали, что она разбилась насмерть. Через несколько секунд ребенок заплакал.

Соседка рассказала 360.ru, что девочка растет в неблагополучной семье с пьющей матерью.

«Мать пьет, постоянно кто-то ходит к ним. С ними живут три маленькие дочери - четыре года, два года и четыре месяца. Вижу ее постоянно с водкой, зимой она сидела с грудным ребенком на улице в летнем комбинезоне», - отметила она.

По данным Telegram-канала «Короче, Тагил», женщину лишили родительских прав в отношении старших дочерей. От самой младшей она отказалась в роддоме.

По предварительной версии, мать недосмотрела за ребенком, и средняя дочь выпала из окна, оперевшись на москитную сетку. Ребенок получил перелом затылка и сейчас находится в больнице Екатеринбурга.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.

Дети Больницы Семья Женщины Екатеринбург Полиция
22 июня 2024, 20:45
Иномарка вылетела на встречку на самарское трассе. Двое погибли
Пресс-служба МВД
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На трассе Самара — Бугуруслан в Самарской области столкнулись две иномарки. Погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, авария произошла днем 22 июня в Кинель-Черкасском районе. Автомобиль Ravon Gentra ехал по трассе в направлении Похвистнево.

«В пути следования не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Datsun on-DO под управлением водителя 1961 года рождения», - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП два человека погибли на месте, четыре получили ранения. На место прибыли сотрудники полиции, медики и спасатели.

Ранее массовое ДТП произошло в Навашинском районе Нижегородской области. На дороге Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород водитель «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в три автомобиля: Toyota, Mitsubishi и Ford. Виновник аварии погиб на месте, два человека пострадали.

На трассе Самара - Бугуруслан в Самарской области столкнулись две иномарки. Погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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