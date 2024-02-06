Башенный кран рухнул под Подольском

В группе жилого комплекса в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что это случилось 6 февраля. Не пострадал «никто, кроме транспорта».

Местные жители возмутились, что владелец не подумал о людях, которые живут неподалеку.

\"В 50 метрах - два многоквартирных дома, <…> поселок частных домов. [Люди] ежедневно хотят гулять в лес по этой дороге, на которую упала вышка. Причем большинство ходят с детьми и собаками», - возмутился автор поста.

Он добавил, что о жителях «никто, как всегда, не думал». В комментариях тоже возмущались и недоумевали, зачем устанавливать подобную конструкцию «практически в центре поля».

Официальной информации о происшествии не поступало..