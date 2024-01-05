05 января 2024, 18:44

Баржа Lola 5 с тысячей тонн азотных удобрений затонула на границе Сербии и Хорватии

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ЧП с баржей, перевозившей тысячу тонн азотных удобрений, произошло на Дунае на сербско-хорватской границе. Судно Lola 5 врезалось в мост и затонуло, сообщило Радио и телевидение Сербии.

Баржа следовала из австрийского Линца в Смедерево в Сербии. Судно толкал буксир Antonia под флагом Германии.

В районе полуночи по местному времени Lola 5 врезалась в опору моста у сербской Бачки-Паланки и хорватского города Илок.

В результате у судна появилась пробоина и оно пошло ко дну. Пострадавших нет. Движение по мосту приостановили.

Буксир находится в речном порту Бачки-Паланки. А КПП Илока на хорватской стороне моста закрыли.

К месту ЧП прибыла экологическая инспекция, полиция и сотрудники прокуратуры. Из Дуная взяли пробы воды. Степень ущерба мосту и опасность для окружающей среды пока устанавливаются.

Сербия
05 января 2024, 19:10
Суд арестовал екатеринбуржца, выбросившего годовалую дочь из окна
РИА «Новости»
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Суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца местного жителя Илью Иванова, которого обвинили в убийстве ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Судья рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании обвиняемому в убийстве годовалой дочери меры пресечения в виде ареста. Иванов проведет в СИЗО до 2 марта 2024 года включительно.

Тело ребенка на Посадской улице нашли 4 января. Его выбросили из окна пятого этажа. На месте обнаружения погибшей девочки появился стихийный мемориал.

В субботу, 30 декабря, мужчина поссорился с 22-летней женой и отыгрался на ребенке. На следующей день пара отправилась отмечать Новый год.

Ранее в Свердловской области нашли двухлетнюю девочку, которую оставили замерзать в сугробе. Врачи спасли ребенка, перенесшего две клинические смерти.

Суд Екатеринбург
05 января 2024, 17:07
Крупный пожар произошел на мебельном складе в Сочи
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Мебельный склад, находящийся в двухэтажном здании по улице Тимирязева, загорелся в Сочи. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Информация о возгорании поступила диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона около 13:45. Огонь охватил площадь в 560 квадратных метров. Спасатели оперативно приступили к тушению.

На месте происшествия работали 63 специалиста, задействовали 22 единицы техники. К 16:00 пожарные ликвидировали возгорание на складе.

Ранее в Тольятти погибла десятилетняя девочка , которая игралась в квартире с зажигалкой. В Подмосковье пожар, начавшийся из-за неосторожного обращения с огнеопасными предметами, унес жизнь двух девочек-подростков.

Пожары Сочи
05 января 2024, 15:07
Воздушную тревогу объявили в Севастополе в третий раз за день
РИА «Новости»
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Сирены воздушной тревоги сработали в Севастополе в третий раз за пятницу, 5 января. Новое предупреждение жителям опубликовал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Новое сообщение об опасности с воздуха появилось в 14:57.

После объявления второй воздушной тревоги в Севастополе Минобороны сообщило о сбитой над Черным морем украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

В ведомстве подчеркнули, что целью атаки стали объекты на территории России.

В первый раз сигналы в пятницу, 5 января, сирены воздушной тревоги сработали в 11:28. Губернатор Развожаев объявил, что около Севастопольской и Стрелецкой бухт сработали табельные средства маскировки военных.

Севастополь
05 января 2024, 14:46
Вооруженная пистолетами банда напала на мужчину в Тюмени
РИА «Новости»
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Группа вооруженных пистолетами неизвестных напала на водителя в Тюмени. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, ЧП произошло во дворе по улице Муравленко. Шестеро мужчин в черном загнали водителя в тупик, в попытках выбраться он протаранил припаркованную машину и еще несколько раз столкнулся с другими автомобилями.

В итоге нападавших задержали правоохранители. Пострадавшему водителю потребовалась помощь врачей, однако от дальнейшей госпитализации в больницу он отказался.

Издание 72.ru со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Тюменской области уточнило, что полицейские начали проверку по факту ЧП. После нее ведомство вынесет правовое решение случившемуся.

Ранее в пятницу, 5 января, мужчина в Москве протаранил три автомобиля на парковке по улице Ротерта, после чего скрылся с места ДТП. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Тюмень МВД РФ

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