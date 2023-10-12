Бариста облили кипятком из-за отсутствия сахара в одной из кофеен в Москве

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По информации СМИ, посетитель кофейни оказался недоволен несладким чаем. Когда он попросил у девушки-баристы сахар, выяснилось, что его нет в кофейне. Разгневанный мужчина облил ноги 21-летней сотрудницы кипятком и ушел.

Девушке потребовалась помощь медиков. Сотрудники полиции начали искать злоумышленника.

Ранее мужчину ударили ножом в живот в результате конфликта в центре Москвы. ЧП произошло на Патриарших прудах около ресторана «Аист».

А в Петербурге на Садовой улице посетителя грузинского ресторана чуть не зарезали.

Ссора клиентов «Хочу харчо» закончилась поножовщиной. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.