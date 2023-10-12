Бариста облили кипятком из-за отсутствия сахара в одной из кофеен в Москве
Посетитель кофейни в подземном переходе в районе Царицыно в Москве вылил кипяток на ноги бариста из-за отсутствия сахара в заведении. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, посетитель кофейни оказался недоволен несладким чаем. Когда он попросил у девушки-баристы сахар, выяснилось, что его нет в кофейне. Разгневанный мужчина облил ноги 21-летней сотрудницы кипятком и ушел.
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