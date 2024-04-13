Баня загорелась в Ростове-на-Дону, огонь охватил 500 квадратных метров

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Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. К тушению огня привлекли 66 человек, а также задействовали 20 единиц спецтехники и пожарный поезд.

Благодаря слаженной работе спасателей огонь не перекинулся на соседние помещения. К 07:40 огонь локализовали. В пресс-службе МЧС добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на Ореховом бульваре в Москве произошел пожар в высотке. В результате погиб один человек.