Банка варенья спасла попавшего в шторм российского рыбака

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Пожилой мужчина 7 октября решил порыбачить на лодке и попал в шторм. Когда родные не смогли до него дозвониться, то обратились за помощью в экстренные службы. На поиски пенсионера ушло трое суток, его нашли на берегу одного из островов.

«Рыбак смог доплыть до берега в ледяной воде. На острове он нашел старую избушку, а в ней - полбанки варенья. А еще Виктора спас костюм „поплавок“ - без него доплыть было бы сложнее», - рассказал Парфенчиков.

Прошлой зимой в Сахалинской области с оторвавшейся льдины спасли более 40 рыбаков. Льдина успела отдалиться от линии отрыва на 1,5-2 километра. Эвакуировали любителей зимней рыбалки с помощью вертолета.