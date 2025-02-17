Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия

Речь идет о нескольких пистолетах, которые обнаружили сотрудники Росгвардии во время проверки здания Межрегионального центра безопасности Центрального банка в столице.

Пистолеты принадлежали службе безопасности Сбербанка и частному охранному предприятию «Регион профи». Инспекторы Росгвардии установили, что Центробанк хранил оружие, которое не являлось его собственностью.

Представители Центрального банка в суде не признали свою вину. Они объяснили, что при возбуждении дела об административном правонарушении административный орган не учел, что оружие, которое временно хранилось в Банке России, находилось там недолго - не более двух часов.

Оно находилось на территории банка только на время инкассации ПАО «Сбербанк», которая приехала для сдачи-приема ценностей. Это было необходимо для соблюдения внутриобъектового режима, в том числе для обеспечения безопасного использования оружия. После завершения процедуры инкассации Банк России добровольно вернул оружие владельцу.

Ответчик считает, что в действиях Банка России нет вины в совершении вменяемого ему административного правонарушения.

Ранее в Ноябрьске сотрудники правоохранительных органов задержали двух братьев из Таджикистана. В ходе обыска у них нашли огнестрельное оружие и так называемый «шпионский набор». Против иностранцев возбудили уголовное дело.