Банда вымогателей требовала у дальнобойщиков деньги в Челябинске

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В публикации сказано, что неизвестные вымогатели требовали деньги у шоферов рядом с парковкой «Челябинского тракторного завода». Злоумышленники аргументировали свой поступок тем, что передвижение по городу не бесплатное. В случае отказа водителям угрожали, обещали проколоть колеса, создать проблемы и даже расправиться с ними кулаками.

Одну из подобных бесед удалось заснять на видео. Мужчина на кадрах утверждает, что по Челябинску работает пять таких бригад. Теперь дальнобойщики распространяют ролик по профильным чатам с коллегами для предупреждения, что «такая дичь опять началась».

Еще в марте прошлого года тело челябинского дальнобойщика нашли в Удмуртии. По версии следствия, пострадавшего убили его коллеги, когда они остановились на стоянке. В августе 2023 года стало известно о суде над обвиняемыми в убийстве водителя. Во время допросов они перекладывали ответственность за расправу над товарищем друг на друга.