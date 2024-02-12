Банда вымогателей напала на сына профессора МГУ в Москве

По информации СМИ, накануне днем группа мужчин подошла к подростку, когда тот стоял у метро. Один из злоумышленников попросил у мальчика 1600 рублей «на покупки для ребенка» и предложил в залог возврата денег свой паспорт. Когда сын профессора отказался одалживать незнакомцу эту сумму, развернулся и хотел уйти, грабитель догнал его и, приставив нож к горлу, заставил достать купюру в тысячу рублей. Затем перед мальчиком извинился другой грабитель, рассказав, что у его друга проблемы с финансами.

Встретившись с отцом, юноша рассказал ему о происшествии. Одного из предполагаемых злоумышленников задержали. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о разбойном нападении.

Ранее бывший сотрудник магазина попытался совершить налет на коллег на севере Москвы. Мужчина потребовал отдать ему деньги из кассы, угрожая холодным оружием.