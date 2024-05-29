29 мая 2024, 14:35

Баллон с газом разорвался в гостинице в Чебоксарах

Читайте нас в: Google Новости

В гостинице в Чебоксарах разорвался баллон с газом, находившийся под давлением. Это произошло в помещении ресторана, где находились посетители и персонал, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Чувашия. Информации о пострадавших нет.

Гостиница расположена на улице Ярославской.

Прокуратура Ленинского района Чебоксар начала проверку по факту происшествия. Специалисты выяснят все причины и обстоятельства случившегося, оценят организацию безопасности при эксплуатации кухонного и другого оборудования в ресторане и примут меры прокурорского реагирования, если на то будут основания. Прокуратура района также проконтролирует ход и итоги процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Александр Марков. Он организовал координацию деятельности всех спецслужб и правоохранителей на месте.

В конце апреля мощный взрыв газа произошел в отеле в Туапсе.

Газ Отели Взрывы Чувашия Рестораны
29 мая 2024, 12:15
Двухлетнего ребенка похитили с детской площадки в Ярославле
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Московской области похитила двухлетнюю девочку с детской площадки в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Ярославской области.

По данным ведомства, подозреваемая находилась на игровой площадке одного из многоэтажных домов на Московском проспекте. С женщиной была дочь ее знакомой. Злоумышленница воспользовалась отсутствием поблизости родителей и увела ребенка.

«Следственным отделом по Фрунзенскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело», - отметили в СК.

Позже в ведомстве сообщили, что девочку удалось найти, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В поисках участвовали следователи-криминалисты и оперативные сотрудники полиции.

Ранее неизвестные похитили жительницу Тосно. Вечером 21 мая 18-летняя девушка ушла в магазин и не вернулась.

Уголовное дело Дети Россия Полиция Следственный комитет России
29 мая 2024, 12:00
В Евпатории возобновили электроснабжение после крупной аварии на сетях
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Утром в Евпатории произошла авария на сетях. Из строя вышли 10 подстанций, и в некоторых районах отключился свет. Специалисты предприятия «Крымэнерго» восстановили электроснабжение, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«По сообщению диспетчера ГУП РК „Крымэнерго“, по состоянию на 11:15 электроснабжение в городе полностью восстановлено», - заявили власти.

Администрация не уточнила причину аварии на электросетях. По ее информации, 10 подстанций оставались обесточенными.

Пресс-служба «Крымэнерго» сообщила об аварии в Евпатории в 10:15. Город частично оставался без света.

Проблемы с электроснабжением произошли 27 мая на противоположном конце России - во Владивостоке. Неполадка случилась на фидерах трансформаторной подстанции «Загородная». Не менее 10 улиц обесточили, без света остались тысячи жителей. Прокуратура устроила проверку.

ЖКХ Электричество Крым
29 мая 2024, 11:23
Пострадавшим при теракте в «Крокусе» выплатили уже более 21 миллиона рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» более 21 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на страховые компании.

В эту сумму вошли страховые выплаты семьям жертв и выплаты банкам по ипотечным кредитам. Сумма может еще увеличиться.

Агентство опросило компании «Росгосстрах», «Согласие», СОГАЗ и другие. В «Совкомбанк Страхование жизни» сообщили, что в компанию поступило четыре обращения по риску «смерть», по трем уже направили выплаты на общую сумму 4,4 миллиона рублей. Компания «Согласие» выплатила возмещение по договору ипотечного страхования (страхователь погиб) более чем на 2,8 миллиона рублей. В СОГАЗе по договорам страхования жизни уплатили 13,9 миллиона. В «Росгосстрахе» получили обращение по полису ипотечного страхования в связи со смертью клиента. Страховая сумма составит более трех миллионов рублей.

Компании также оказывают пострадавшим психологическую и медицинскую помощь. Например, в СОГАЗе медпомощь получили семь клиентов, психологи помогли еще 13 застрахованным.

Ранее стало известно, что решение о страховом случае из-за ущерба зданию «Крокус Сити Холла» пока не приняли.

Банки Кредиты Теракт в «Крокусе»
29 мая 2024, 11:12
Жительница Рязанской области пострадала из-за рухнувшего балкона
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Жительница города Касимов в Рязанской области упала с высоты и получила травмы из-за рухнувшей под ней балконной плиты. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ведомство возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Балкон обрушился вечером, когда на нем находилась хозяйка квартиры. В результате женщина упала со второго этажа. Ее доставили в больницу с травмами.

«Будет дана юридическая оценка действиям руководства управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом», - указали в пресс-службе.

Ранее в московской школе «Самбо-70» обрушились строительные леса. Здание находилось на капитальном ремонте, в момент ЧП в нем работали пять строителей. По данным источника, под завалами оказались три человека. Пострадавших осмотрела бригада медиков.

Уголовное дело Больницы Следственный комитет России Квартиры

Новости по теме