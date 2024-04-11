Балкон загорелся в квартире на востоке Москвы из-за детской шалости
Пожар разгорелся на балконе пятого этажа жилого дома на Алтайской улице в московском районе Гольяново. Источник «360» сообщил, что причиной возгорания стала шалость ребенка.
По его словам, мальчик поджег бумагу и выкидывал на улицу. Одну из горящих поделок ветер занес на балкон соседей. В результате начался пожар.
В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что балкон полностью охватило огнем. В небо поднимается густой дым.
По словам источника, на место выехала пожарная бригада, которую вызвали очевидцы.