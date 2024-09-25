Балкон рухнул вместе с хозяйкой квартиры в Ленобласти

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Балкон обрушился в доме № 7 на улице Коробицына в городе Светогорске. Выборгская городская прокуратура уже начала проверку.

«По предварительным данным, дом находится в управлении ООО „Управляющая компания „Гриндом“. Аварийным или непригодным для проживания он не признан», - уточнило надзорное ведомство.

Прокуратура оценит работу управляющей компании и местных властей в сфере ЖКХ.

Очевидец рассказал телеканалу 78.ru , что хозяева квартиры хранили на балконе имущество.

Пенсионерка получила травмы при обрушении, ее вертолетом доставили в Ленинградскую областную больницу. Больше никто не пострадал, так как в момент обрушения балконной плиты автомобили рядом с домом не стояли, люди не проходили.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Гендиректор УК уже дал показания следователям.

Ранее в Челябинской области обрушился пол в квартире пенсионерки, но сама женщина не пострадала, успев выйти в подъезд.