25 сентября 2024, 21:56

Балкон рухнул вместе с хозяйкой квартиры в Ленобласти

РИА «Новости»
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В Ленинградской области в многоквартирном доме обрушился балкон на втором этаже, на котором в тот момент находилась 74-летняя хозяйка квартиры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Балкон обрушился в доме № 7 на улице Коробицына в городе Светогорске. Выборгская городская прокуратура уже начала проверку.

«По предварительным данным, дом находится в управлении ООО „Управляющая компания „Гриндом“. Аварийным или непригодным для проживания он не признан», - уточнило надзорное ведомство.

Прокуратура оценит работу управляющей компании и местных властей в сфере ЖКХ.

Очевидец рассказал телеканалу 78.ru , что хозяева квартиры хранили на балконе имущество.

Пенсионерка получила травмы при обрушении, ее вертолетом доставили в Ленинградскую областную больницу. Больше никто не пострадал, так как в момент обрушения балконной плиты автомобили рядом с домом не стояли, люди не проходили.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Гендиректор УК уже дал показания следователям.

Ранее в Челябинской области обрушился пол в квартире пенсионерки, но сама женщина не пострадала, успев выйти в подъезд.

Санкт-Петербург Уголовное дело Прокуратура РФ Ленинградская область Больницы Пенсионеры Обрушения Следственный комитет России
25 сентября 2024, 16:57
Собаки разодрали двух женщин в Ростовской области с разницей в несколько дней
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В Ростовской области женщина и ее мать погибли после нападения собак, которых они разводили в своем доме. СК возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Тело женщины с рваными укусами нашли 17 сентября в хуторе Рогожкино на территории частного дома. По данным следствия, местную жительницу разорвали собаки, разведением которых она занималась.

«После происшествия мать погибшей изолировала собак в вольеры и домовладение, а спустя несколько дней они напали на нее, причинив телесные повреждения от которых та скончалась», - добавили в СК.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжается.

На прошлой неделе в Кирове овчарка набросилась на 11-летнего школьника , когда он ехал с занятий на самокате. Собака вцепилась ребенку в ногу.

Уголовное дело Женщины Собаки
25 сентября 2024, 00:42
Младенец погиб под колесами легковушки в Калужской области
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В городе Людиново легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом и вылетел на тротуар. Погиб двухмесячный ребенок, сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Авария произошла вечером 24 сентября на перекрестке улиц Герцена и Трудовые резервы. Водитель Lada Priora вопреки правилам не пропустил рейсовый микроавтобус, который ехал по главной дороге.

После столкновения легковое авто отбросило на тротуар с пешеходами. Четырех человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Двухмесячный ребенок умер на месте. Органы предварительного следствия возбудили уголовное дело.

На тротуаре в момент аварии находились две женщины с колясками, уточнила пресс-служба УМВД России по Калужской области. В больницу попали пассажир Lada Priora и три пешехода, в том числе 2023 года рождения.

В Свердловской области пьяный депутат сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся. Его остановили инспекторы ДПС.

Дети Прокуратура РФ ДТП
24 сентября 2024, 21:28
Массовая авария произошла на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Иномарки не поделили полосы на проходящем через московский район Измайлово участке северо-восточной хорды. В результате столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, на дороге столкнулись Lexus, Hyundai и две машины Kia. Столкнувшиеся иномарки перекрыли две полосы движения.

В результате происшествия пострадали три человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Также пока нет никаких данных о причинах массового столкновения.

ДТП Москва
24 сентября 2024, 19:43
Взрыв прогремел под окнами многоэтажки Челябинска
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Проходивший мимо многоэтажного дома на пересечении улиц Гражданской и Руставели мужчина устроил взрыв, бросив под балкон неустановленный предмет. Кадры с места происшествия опубликовал сайт 74.Ru.

На видео можно заметить, как мимо дома шли двое мужчин в темной одежде. Один из них задержался и подошел к застекленному балкону на первом этаже, оставив неизвестный предмет, после чего удалился. Спустя несколько секунд на месте, где стоял прохожий, произошел взрыв с яркой вспышкой и сильным задымлением.

Опрошенные журналистами местные жители заявили, что от детонации сработали сигнализации припаркованных во дворе машин.

В пресс-службе областного главка МВД отметили, что начали поиск очевидцев и свидетелей взрыва. В ведомстве добавили, что правоохранители приступили к обходу квартир.

В конце прошлой недели петербургский школьник получил множественные травмы при взрыве баллона со сжатым воздухом на автосервисе в Пушкинском районе города. По предварительным данным, рабочие участка накачивали бак для прицепа для проверки, но емкость не выдержала нагрузки, разгерметизировалась и сдетонировала.

МВД РФ Взрывы Челябинск

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