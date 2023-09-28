Балкон рухнул под женщиной в Астраханской области

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По предварительным данным, все случилось 28 сентября в закрытом городе Знаменск. Балкон обрушился в двухэтажном доме на улице Ленина. В этот момент хозяйка квартиры стояла на нем.

Женщину доставили в больницу, где у нее диагностировали различные телесные повреждения. Следователям предстоит дать оценку действиям управляющей компании, которая обслуживает жилое здание.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - отметили в ведомстве.

Ранее подобное ЧП произошло в Санкт-Петербурге.

Балкон рухнул прямо на припаркованные автомобили на улице Рубинштейна в доме Довлатова. Обошлось без пострадавших.

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