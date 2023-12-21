21 декабря 2023, 03:50

Бабушка и внуки сгорели заживо во время пожара в Ростовской области

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Пожилая женщина и двое детей трех и шести лет погибли при пожаре в частном доме в Батайске. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Приехавшие на вызов спасатели успели вынести из огня еще одну женщину и восьмилетнего ребенка. Возгорание произошло в частном доме на улице Тургенева.

В ведомстве отметили, что уже к полуночи пожар ликвидировали. На месте работали 36 спасателей и 13 единиц техники. Причины пожара уже выясняют.

Ранее один человек пострадал при пожаре в коммунальной квартире в Василеостровском районе Петербурга.

В Москве спасатели выезжали в ЖК «Кленовые аллеи», где загорелась квартира на четвертом этаже. Никто не пострадал, а возгорание устранили благодаря бдительным соседям, своевременно вызвавших экстренные службы.

Еще один крупный пожар охватил деревянный дом на улице Игарской в Салехарде ЯНАО. Пламя распространилось на площади около 100 квадратных метров. Жильцов эвакуировали. По предварительным данным, травмы получил один человек.

Смертность Пожары Дети
21 декабря 2023, 02:43
Более 100 детей сняли с поезда и отправили в больницу в Саратове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
С поезда Тюмень — Адлер сняли и отправили в больницу в Саратове 125 детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

С поезда Тюмень - Адлер сняли и отправили в больницу в Саратове 125 детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что дети отдыхали организованной группой в лагере, а на обратной дороге у одного из них поднялась температура. После обращения за медицинской помощью на место отправили бригаду скорой помощи.

«Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики», - подчеркнул Бусаргин.

Губернатор добавил, что детей доставляют автобусами в областную инфекционную больницу. Там их осмотрят, проверят на наличие заболеваний, а если будет нужно, то врачи окажут помощь. По его словам, медучреждение готово принять пациентов, ситуация на контроле у Роспотребнадзора.

Ранее пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщила, что рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в столице замедлился, показатели стали соответствовать эпидемиологическому сезону. никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет, существенного роста госпитализаций в городе тоже не отмечено, уточнили в ведомстве.

Саратов Дети Врачи
21 декабря 2023, 01:15
Жители Краснодара сообщили о взрывах над городом
Читайте нас в: Google Новости
Жители Краснодара услышали громкие взрывы в небе над городом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Звуки слышали жители центральной части города. Официально информации о происшествии пока нет», - уточнил канал.

Ранее жители Наро-Фоминска сообщили о громком взрыве и запахе гари. По неподтвержденным данным, причиной громкого звука мог стать сбитый беспилотник в районе Краснопресненского пруда. По словам очевидцев въезды в город перекрыты. Заехать с Киевского шоссе невозможно, так как вся дорога находится в оцеплении.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Территорию оцепили экстренные службы.

Днем ранее власти Краснодара прокомментировали историю с громким взрывом , который услышали жители краевой столицы. По их данным, это произошло после полета самолета в этом районе, который преодолел звуковой барьер.

Краснодар Взрывы
21 декабря 2023, 01:10
Взрывы прозвучали в Киевской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Звуки взрывов раздались в Киевской области Украины. По сообщению областной военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Ранее в Киевской области прозвучала воздушная тревога.

Воздушная тревога также объявлена в Винницкой и Хмельницкой областях Украины.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в Черкасской области Украины. В регионе объявлена воздушная тревога. Жителей попросили пройти в ближайшие укрытия.

До этого взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины. По сообщению местных СМИ, это могли быть звуки работы ПВО.

В ночь на среду, 20 декабря, в Киевской области Украины дважды прогремели взрывы. По сообщению военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны.

Военные Взрывы Украина
20 декабря 2023, 23:28
Осквернившую Вечный огонь женщину задержали в Кургане
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские задержали жительницу Кургана, залившую водой Вечный огонь на Аллее Славы у обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил портал «МВД Медиа».

Действия злоумышленницы зафиксировала камера видеонаблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города, отметили в ведомстве. Она залила жидкостью Вечный огонь вечером 18 декабря.

Полицейские изучили видеозаписи и провели поквартирные обходы домов, расположенных недалеко от места происшествия. Они задержали 55-летнюю местную жительницу, которую затем доставили в следственный отдел по городу Кургану.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)», - уточнила пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.

Ранее полицейские в Москве задержали 49-летнего мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе. Злоумышленник вылил в него жидкость из пластиковой бутылки жидкость, а затем повредил и раскидал возложенные венки.

Курган

Новости по теме