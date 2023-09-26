Азербайджанские больницы заявили о готовности принять пострадавших при взрыве в Карабахе

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«Со вчерашнего дня больницы Агдамского, Сабирабадского и Саатлинского районов Азербайджана выступили за прием значительного числа пациентов», - уточнил он.

По его словам, эти медицинские учреждения уже дополнительно усилили медицинским персоналом.

Взрыв на бензохранилище на дороге Степанакерт - Аскеран в Нагорном Карабахе прогремел вечером 25 сентября. В результате пострадали более 200 человек , сообщил ереванский портал 24News.

Официальный представитель Минздрава Нагорного Карабаха Ангелина Исаханян при этом указывала, что ожоги и ранения получили несколько десятков человек. По ее словам, точных данных по погибшим и пострадавшим по состоянию на вечер понедельника не было, так как на месте ЧП продолжали работать спасатели.

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