Автосервис загорелся в Петербурге

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Расположенный на улице Фучика во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга автосервис охватил сильный пожар. Как сообщили в пресс-службе городского главка МЧС , прибывшие на место спасатели локализовали пламя на площади 600 квадратных метров.

По данным ведомства, сообщение на пульт дежурного о пожаре поступило в 19:10. Прибывшие на место спасатели увидели, что пламя охватило помещение автосервиса. Сначала пожару дали сложность 1 БИС, но спустя полчаса тушения ее снизили.

В работах по тушению принимали участие 52 человека и 15 единиц техники. Пламя локализовали только в 20:30. Данные о пострадавших и погибших не поступали.

Ведомство опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, что пожар перекинулся из помещения на крышу здания.