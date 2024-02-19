Автосервис вспыхнул в Ленинградской области
Здание автосервиса 19 февраля вспыхнуло в поселке Бугры в Ленобласти. В региональном комитете правопорядка и безопасности РИА «Новости» рассказали, что пожар произошел на Шоссейной улице.
«По прибытии подразделений пожарной охраны [установлено, что] горит по всей площади одноэтажное здание автосервиса», - рассказала собеседница агентства.
Ранг пожара повысили до второго уровня сложности. На месте происшествия работают дежурные «Леноблпожспаса». Очевидцы сообщали, передавал 78.ru , что причиной пожара могла быть внезапно вспыхнувшая машина внутри помещения. Данные о пострадавших пока не поступали.
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