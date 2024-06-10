Автосалон загорелся на севере Москвы

Звонок в экстренные службы поступил в 05:43. Заявитель сообщил, что в здании по улице Башиловской, 2 строение 3 загорелся автосалон. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту происшествия.

К их прибытию горели стены и кровля на площади 50 квадратных метров. Пресс-служба сообщила, что, по предварительной информации, никто не пострадал. МЧС показало видео с места пожара. На нем спасатели работали на крыше задымленной постройки.

Под Новороссийском загорелся мусорный полигон. Огонь локализовали на площади тысячи квадратных метров. Пожарные занялись проливкой и отсыпкой грунта.