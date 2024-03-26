Автора провокационных постов о теракте в Crocus City Hall арестовали

По данным канала, вечером 25 марта Конашенок попал в отделение полиции, куда его привезли с Мытнинской улицы. Мужчина вел себя «неадекватно, кричал, размахивал руками и выражался нецензурной бранью». Прохожие напугались дебошира и вызвали полицейских.

Ближайшие две недели Николай Конашенок проведет под арестом. Ранее петербуржец попал в поле зрения правоохранителей после провокационных высказываний о теракте в Crocus City Hall.

Также стало известно, что генеральный директор АНО «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге Роксана Шатуновская уволилась после постов ее супруга о теракте в Crocus City Hall. Позже Конашенок на фоне общественного резонанса извинился за свои слова.