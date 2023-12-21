Автор хитов Орбакайте и «Самоцветов» умер в Москве

По информации СМИ, тело 80-летнего Сауткина обнаружили в его квартире на улице Чаплыгина. О причинах смерти информации не поступало, однако, по предварительным данным, она наступила по естественным причинам.

Валерий Сауткин родился в 1943 году в Ярославле. Песни с текстами поэта исполняли Орбакайте, Пресняков, ВИА «Самоцветы» и другие знаменитые артисты. Помимо этого, он окончил Московский энергетический институт и был автором 13 изобретений.