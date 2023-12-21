21 декабря 2023, 13:03

Автор хитов Орбакайте и «Самоцветов» умер в Москве

Википедия
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Поэт-песенник, автор хитов отечественной эстрады Валерий Сауткин скончался 20 декабря в собственной квартире в Москве. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

По информации СМИ, тело 80-летнего Сауткина обнаружили в его квартире на улице Чаплыгина. О причинах смерти информации не поступало, однако, по предварительным данным, она наступила по естественным причинам.

Валерий Сауткин родился в 1943 году в Ярославле. Песни с текстами поэта исполняли Орбакайте, Пресняков, ВИА «Самоцветы» и другие знаменитые артисты. Помимо этого, он окончил Московский энергетический институт и был автором 13 изобретений.

Музыка Москва 2023
21 декабря 2023, 12:18
После взрыва газа в Татарстане возбудили уголовное дело
Пресс-служба МЧС
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Часть двухэтажного дома в поселке Осиново Зеленодольского района обрушилась после взрыва газа, жильцы пострадали. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.

Взрыв газа произошел утром 21 декабря. Часть дома обрушилась. Пресс-служба сообщила, что есть пострадавшие. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи осмотрят место происшествия после того, как экстренные службы закончат свою работу.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на втором этаже дома по Центральной улице, 7. Появилось видео с места ЧП , к поиску людей под завалами привлекли кинологов. По уточненной информации МЧС Татарстана, из подъезда вышли три человека, им медицинская помощь не потребовалась. Еще одну женщину эвакуировали спасатели. Минздрав региона заявил, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Уголовное дело Казань Татарстан Газ Взрывы Следственный комитет России
21 декабря 2023, 12:00
Разрушенную взрывом газа квартиру под Казанью сняли на видео
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Кинологов с собаками подключили к обследованию пострадавшего от взрыва газа дома в поселке Осиново Зеленодольского района. Поиск пострадавших показало МЧС Татарстана.

«На месте происшествия по поиску возможных пострадавших под завалами работает кинологический расчет Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России», - сообщила пресс-служба.

Взрывная волна разрушила часть стены на втором этаже и сорвала батареи. Кирпичи рухнули у входа в подъезд. На кадры попала работа пожарной охраны и кинологов.

Взрыв газа без возгорания произошел утром 21 декабря на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, 7. В квартирах пострадавшего подъезда находились четыре человека. Одну женщину с травмами спасли пожарные, остальные эвакуировались самостоятельно - им медпомощь не потребовалась. Осиновская администрация открыла пункт временного размещения в местном доме культуры.

Казань Татарстан Газ Взрывы Видео
21 декабря 2023, 11:58
Племянник Сталина умер в Москве
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Тело Леонида Аллилуева, племянника Иосифа Сталина, обнаружили в московской квартире на Котельнической набережной. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, признаков насилия на теле не было. Предполагается, что 94-летний мужчина умер своей смертью.

Издание « Московский Комсомолец » уточнило, что Алиллуеву стало плохо около 16:00 в среду, 20 декабря. Его дочь вызвала скорую помощь, но прибывшие на место врачи не смогли реанимировать мужчину.

Леонид Алиллуев был сыном сестры Надежды Аллилуевой, второй супруги Сталина. С ней он состоял в законном браке с 1919 по 1932 год.

Иосиф Сталин Москва 2023
21 декабря 2023, 11:36
Высаженные из поезда в Саратовской области дети заразились гриппом А
РИА «Новости»
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Снятых с поезда Тюмень — Адлер детей обследовали. Анализы показали грипп А. Главный санитарный врач взял ситуацию под свой контроль, сообщило управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

Снятых с поезда Тюмень - Адлер детей обследовали. Анализы показали грипп А. Главный санитарный врач взял ситуацию под свой контроль, сообщило управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

«По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А. <…> Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора», - объявила пресс-служба.

К исследованию проб подключили специалистов Всероссийского противочумного института «Микроб», Центрального НИИ эпидемиологии и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Роспотребнадзор сообщил, что противоэпидемические мероприятия провели в полном объеме.

Организованная группа возвращалась из лагеря. Грипп А, известный как гонконгский грипп , выявили у 15 из 60 заболевших детей, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Всего с поезда сняли 125 человек. Одна девочка умерла. Следком Пензенской области, где зафиксировали ее смерть, возбудил уголовное дело.

Исследования Саратов Дети Болезни Грипп Роспотребнадзор Школьники

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