09 января 2024, 10:45

Автомойка загорелась на северо-востоке Москвы

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В Северо-Восточном округе Москвы на Ярославском шоссе вспыхнуло двухэтажное здание автомойки. На место прибыли пожарные, сообщил источник «360».

По его данным, пожар произошел в подсобном помещении на первом этаже на 10 квадратных метрах. Предположительно, загорелись сэндвич-панели. Затем огонь перешел на второй этаж и охватил крышу здания на площади в 100 «квадратов». Из здания валит густой серый дым.

Прибывшие на место огнеборцы установили автолестницу, чтобы потушить пламя на крыше.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

UPD: пожарным удалось локализовать возгорание и ликвидировать открытое пламя.

Накануне в распоряжении «360» оказалось видео с последствиями пожара на Красностуденческом проезде в Москве. После работы спасателей с пожарными стволами стены дома на морозе быстро обледенели, с балконов свисают огромные сосульки.

Пожары Москва
09 января 2024, 11:25
Следствие попросит арестовать подозреваемых в убийстве на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Следователи планируют во вторник выйти в суд с требованием отправить в изолятор 50-летнего мужчину с 39-летней женщиной по делу об убийстве. Предположительно, они жестоко расправились со своим приятелем, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 6 января этого года подозреваемые в подвале жилого дома на Щелковском шоссе из-за личной неприязни убили своего знакомого. Мужчина избивал потерпевшего тупым предметом, а женщина - пырнула его в живот ножом. Раны оказались смертельными, пострадавший скончался до приезда врачей.

Полицейские задержали мужчину с женщиной, допросили их и предъявили обвинение. Подозреваемые во всем сознались и показали следователям, как убивали друга.

Накануне в Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире одного из жилых домов обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле зафиксировали следы насильственной смерти.

Убийства Аресты Следственный комитет России Москва
09 января 2024, 10:40
МЧС сообщило о ликвидации заторов на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
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Возникшие из-за непогоды заторы на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ликвидировали. Об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС России.

Проблемы с движением на дороге возникли 8 января из-за сложных погодных условий и ДТП. На протяжении ночи на трассе работали снегоуборочная техника и экстренные службы.

«Движение полностью восстановлено», - указали в ведомстве.

МЧС развернуло специальные пункты, в которых водители могли отогреться и зарядить телефоны. Спасатели также оказали автомобилистам помощь, задействуя спецтехнику.

Ранее движение машин временно останавливали на трассе М-11 «Нева». Дорогу перекрыли после массовых ДТП, сотрудники ГИБДД оформили 17 аварий с участием 66 автомобилей. В одном из столкновений погибли четыре человека, еще 11 получили травмы.

В возникшей из-за аварий пробке стояли 58 фур, которые не могли развернуться. К утру 9 января все большегрузы смогли выехать из затора, движение на трассе полностью восстановилось.

ДТП МЧС РФ Дороги Машины Водители
09 января 2024, 10:38
Мужчина напал на шестилетнюю девочку в московском магазине
РИА «Новости»
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В магазине на Новочеркасском бульваре столицы мужчина напал на малолетнюю девочку. Его задержали и возбудили против него уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

По информации Telegram-канала Baza , инцидент произошел 6 января около 17:00. Незнакомец приблизился к шестилетней девочке, ходившей по торговому залу, схватил за горло и угрожал свернуть шею. Ее отец быстро оттолкнул агрессора и повалил его на пол. Охрана магазина задержала нарушителя до прибытия полиции.

Нападавшим оказался 43-летний гражданин Киргизии, недавно прибывший в Москву. Он находился в невменяемом состоянии. Ему вызвали психиатрическую помощь. Следователи возбудили против него уголовное дело.

Девочке экстренно оказали первую помощь и доставили в больницу с травмой головы, однако вскоре отпустили домой.

Накануне прокуратура сообщила о нападении москвича на охранника в другом столичном супермаркете. Конфликт возник из-за пакета с продуктами.

Дети Магазины Следственный комитет России Москва
09 января 2024, 10:06
Более шести тысяч жителей Находки остались без отопления
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Авария на теплосетях вызвала перебои с теплоснабжением в Находке. Без отопления остались 88 многоквартирных домов и четыре детских сада. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

Доступ к теплоснабжению потеряли более шести тысяч жителей города. Специалисты начали ликвидировать последствия порыва питательной линии экономайзера и восстанавливать теплотрассу.

«Всего без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних», - указали в пресс-службе.

Прокуратура Находки организовала проверку по факту аварии на теплосетях.

Ранее остановка одного из котлов произошла в котельной в Белоозерском. После жалоб жителей на холод в домах специалисты провели восстановительные работы и запустили теплоснабжение. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин заявил, что ситуация с отоплением в городе находится под контролем.

Приморье Отопление Коммунальные аварии

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