Автомобильный мост частично обрушился в Приморье из-за мощного ливня

Нетрезвая женщина в деревне Пуршево городского округа Балашиха с мачете в руках набросилась на детей. Как рассказала 360.ru местная жительница Екатерина, подростки не раз провоцировали схватившуюся за оружие даму.

«Насколько я поняла, эта женщина ведет нетрезвый образ жизни. Дети ее часто провоцируют, кричат в окна, когда она выходит - матюкают. Сегодня я видела, что она действительно была с ножом или чем-то в этом роде, кричала что-то детям. Потом вышел мужчина, так же кричал на детей, чтобы они убирались от их подъезда», - поделилась Екатерина.

Дети в свою очередь любят задирать взрослых, добавила собеседница 360.ru. Когда мужчина, предположительно сожитель женщины, уходил, один из подростков бежал следом и кричал: «Да что ты мне сделаешь», а потом брызнул ему в лицо из перцового баллончика.

«Получается дети задирали этих двух. Но то, что женщина ходит возле детской площадки с ножом, конечно, ужас», - подчеркнула Екатерина.

Она добавила, что кто-то из соседей вызвал полицию. Через время приехала патрульная машина.

Ранее нетрезвый мужчина с ножом чуть не набросился на детей на празднике в Первоуральске. Недовольный житель требовал у аниматоров документы, разрешающие проводить торжество во дворе жилого дома.