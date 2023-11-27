Автомобиль зажало между двумя грузовиками на МКАД

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Легковой автомобиль зажало между двумя фурами. При этом, по данным источника, зажатых и заблокированных в автомобилях нет. Водителя легковушки начали осматривать медики скорой помощи.

Из-за аварии движение на магистрали затруднилось. На место прибыли сотрудники городских служб. Как минимум две полосы перекрыли. Предположительно, никто не пострадал.

Ранее девушка на BMW сбила трех человек на востоке Москвы. Авария произошла недалеко от станции метро «Бульвар Рокоссовского».

МЧС сообщило москвичам о том, что непогода в городе сохранится.

В столице ожидаются ледяной дождь, гололед и мощный снегопад.