27 ноября 2023, 12:46

Автомобиль зажало между двумя грузовиками на МКАД

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На шестом километре МКАД произошло массовое ДТП с фурами, из-за которого перекрыли несколько полос движения. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Легковой автомобиль зажало между двумя фурами. При этом, по данным источника, зажатых и заблокированных в автомобилях нет. Водителя легковушки начали осматривать медики скорой помощи.

Из-за аварии движение на магистрали затруднилось. На место прибыли сотрудники городских служб. Как минимум две полосы перекрыли. Предположительно, никто не пострадал.

Ранее девушка на BMW сбила трех человек на востоке Москвы. Авария произошла недалеко от станции метро «Бульвар Рокоссовского».

МЧС сообщило москвичам о том, что непогода в городе сохранится.

В столице ожидаются ледяной дождь, гололед и мощный снегопад.

Москва 2023
27 ноября 2023, 14:06
Сотрудники ФСБ пришли с обысками к производителю «Живого» пива
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Силовики начали проверку Ипатовского пивоваренного завода. Сотрудники ФСБ провели выемку документов и обыски на предприятии, сообщил РБК.

Завод производит пиво «Живое» и «Лебердон», а также лимонады и энергетики Mirax. Напитки Ипатовского пивоваренного завода поставляются в торговые сети по всей России.

«Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива», - заявил источник издания.

Ранее сотрудники ФСБ и Федеральной налоговой службы провели анализ алкогольного рынка и выявили две схемы с выводом спирта в нелегальный оборот. Площадки по выводу алкогольсодержащей продукции на теневой рынок находились в Москве, Нижегородской и Самарской областях и Подмосковье.

ФСБ Алкоголь Пиво
27 ноября 2023, 13:55
«Стихия разрушила все вокруг». Директор Севастопольского аквариума — о гибели рыб
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Из-за разбушевавшейся на юге России стихии в Севастопольском морском аквариуме-музее погибли около 800 обитателей. Подробно об этом «360» рассказал директор учреждения Юрий Кравцов.

По его словам, фронт шторма проходил в ночь на 27 ноября. Сильнейший ветер, который достигал 30 метров в секунду, нагнал волны в Севастопольскую бухту.

«А тут у воды на набережной стоит это помещение - третий зал аквариума. Этот зал у нас - пресноводные обитатели, тропические пресноводные обитатели четырех континентов. Там проживали примерно 800 животных всевозможных: камбоджийские, Южная Африка, Южная Америка, Северная Америка», - рассказал глава музея.

Волны начали ударять в набережную и подниматься на высоту около 10-12 метров. Вода обрушилась на кровлю помещения, где находилось вентиляционное и другое оборудование. В результате образовалась воронка, и большое количество морской воды начало поступать в аквариум. На место ЧП выехали оперативные службы.

«Уже в четыре часа фронт прошел, ветер начал немного стихать, и вода перестала поступать. Но та вода, которая поступила, затопила аквариум. <…> Вышло из строя все оборудование, мы обесточили зал. И вода поступила во все аквариумы, в которых проживали эти животные пресноводные, теплолюбивые. Вода морская, холодная, вода соленая», - объяснил Кравцов.

В итоге из-за шторма погибли около 800 обитателей аквариума, а именно рыбы, подчеркнул он.

«Стихия у нас разрушила все вокруг. Обнесла облицовку зданий, разрушила набережную, разрушила пандус. У нас были прекрасные кованые ворота, которым 126 лет. Их вырвало с корнем и унесло в море. Набросало нам камней», - поделился директор музея.

Крым оказался под влиянием средиземноморского циклона. На регион обрушился шторм с ураганным ветром, из-за чего власти ввели режим ЧС.

Крым Животные Севастополь
27 ноября 2023, 13:51
Моряк погиб во время шторма в Краснодарском крае
РИА «Новости»
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Один моряк погиб в Керченском проливе, другой пострадал в порту Тамани во время сильного шторма в Краснодарском крае. Как сообщил РИА «Новости» источник, погибший был членом экипажа Kavkaz 1.

«У него была травма тазобедренного сустава. Судно находилось в Керченском проливе под флагом Мальты», - рассказал собеседник агентства.

Пострадавшим оказался механик с судна GAIA I, находившегося в порту Тамани под флагом Панамы. Судовой дверью мужчине оторвало два пальца руки.

Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале позже сообщил, что во время шторма в Сочи погиб человек. На месте происшествия работают следователи. Жителей и гостей города призвали не гулять у воды.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали, что на побережье Крыма и Кубани обрушатся восьмиметровые волны. Сильный ветер сносит крыши домов, валит деревья, выносит торговые суда на мель.

Черное море Краснодар Сочи Шторм
27 ноября 2023, 13:43
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме
РИА «Новости»
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Взлетно-посадочную полосу аэропорта Жуковский очистили от снега, воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Последствия послужившего причиной временного закрытия ледяного дождя устранены», - отметил представитель аэропорта.

Воздушная гавань продолжила работать с 13:00. По данным Росавиации, Домодедово, Шереметьево и Внуково работают штатно, несмотря на метель, сообщил RT.

Аэропорт Жуковский закрывали с 06:00. Из-за заснеженной взлетно-посадочной полосы пилотам авиалайнеров, совершавших рейс из Таджикистана и Киргизии, пришлось выполнить посадку в Домодедове.

В Москве ранее прошел сильнейший снегопад. Из-за плохой видимости и непогоды в аэропортах пришлось перенести около 40 рейсов. В воздушной гавани Внуково отменили семь авиарейсов. В Домодедове и Шереметьеве из расписания убрали по два рейса.

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