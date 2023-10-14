Автомобиль загорелся после аварии на Проспекте Мира в Москве
Два автомобиля столкнулись на проспекте Мира в Москве. В результате один из них загорелся. Как уточнили в Telegram-канале столичной госавтоинспекции, предварительно, никто не пострадал.
ДТП произошло в районе дома № 104 на Проспекте Мира. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Как уточнили в госавтоинспекции Москвы, автомобиль наехал на стоящую машину, в результате стоящее транспортное средство загорелось.
«По предварительным данным в происшествии никто не пострадал», - указала пресс-служба ведомства.
На месте работают столичные оперативные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Как уточнил Дептранс Москвы, движение в сторону центра сейчас затруднено. Там рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда.
ДТП с грузовым автомобилем и легковушкой произошло на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. В результате аварии погибла семья из трех человек. Авария произошла вечером 13 октября. Предварительно, КамАз занесло и он выехал на «встречку», где произошло столкновение с автомобилем Kia Rio. После этого легковушку отбросило под попутно двигавшийся грузовой автомобиль Shacman.