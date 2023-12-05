Автомобиль загорелся на 73-м километре МКАД

Инженерные и IT-классы доступны в каждой второй школе Москвы. Такие помещения позволяют подготовить специальные кадры для работы в высоких технологиях, промышленности и науке. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

Депутат Московской городской думы Олег Артемьев рассказал, что при наращивании технологического суверенитета страны растет и спрос на научно-исследовательскую деятельность.

Такие навыки требуют глубинных знаний, основу которых нужно закладывать еще со школы. Именно поэтому предпрофессиональные классы - площадка, на которую в перспективе будет опираться промышленность, наука и инновации России.

«Предпрофессиональные инженерные и IT-классы в Москве оснащены сегодня наилучшим образом: на уровне школ у нас оборудованы лаборатории и IT-полигоны с современной техникой - от токарного станка до 3D-принтера», - подчеркнул депутат.

По его словам, в образовательном стандарте делают акцент и на экскурсионную программу. Так, ученики старших классов знакомятся с лучшими IT-площадками. Причем не на простых ознакомительных поездках: дня них предусмотрены целые учебные дни на московских предприятиях.

Артемьев уточнил, что проектно-исследовательская работа в вузе также относится к стандарту. Это позволяет потренироваться для будущей карьеры и поучаствовать с проектом на городских научно-практических конференциях.

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