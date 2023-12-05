05 декабря 2023, 18:50

Автомобиль загорелся на 73-м километре МКАД

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В Москве на 73-м километре МКАД около съезда на Новокуркинское шоссе загорелся автомобиль. Об этом сообщил источник «360».

Информации о пострадавших и затруднении движения пока не поступало. Подробности произошедшего уточняются.

На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее три человека погибли в ДТП с маршруткой и бензовозом в Краснодарском крае. По предварительным данным, еще семеро получили ранения. Пострадавших отвезли в центральную больницу Славянска-на-Кубани.

ДТП Москва 2023
05 декабря 2023, 19:17
Депутат рассказал об инженерных и IT-классах в московских школах
Freepik
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Инженерные и IT-классы доступны в каждой второй школе Москвы. Такие помещения позволяют подготовить специальные кадры для работы в высоких технологиях, промышленности и науке. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

Депутат Московской городской думы Олег Артемьев рассказал, что при наращивании технологического суверенитета страны растет и спрос на научно-исследовательскую деятельность.

Такие навыки требуют глубинных знаний, основу которых нужно закладывать еще со школы. Именно поэтому предпрофессиональные классы - площадка, на которую в перспективе будет опираться промышленность, наука и инновации России.

«Предпрофессиональные инженерные и IT-классы в Москве оснащены сегодня наилучшим образом: на уровне школ у нас оборудованы лаборатории и IT-полигоны с современной техникой - от токарного станка до 3D-принтера», - подчеркнул депутат.

По его словам, в образовательном стандарте делают акцент и на экскурсионную программу. Так, ученики старших классов знакомятся с лучшими IT-площадками. Причем не на простых ознакомительных поездках: дня них предусмотрены целые учебные дни на московских предприятиях.

Артемьев уточнил, что проектно-исследовательская работа в вузе также относится к стандарту. Это позволяет потренироваться для будущей карьеры и поучаствовать с проектом на городских научно-практических конференциях.

Ранее стало известно, что голосовой помощник начал озвучивать данные из МЭШ об успеваемости детей.

Школы Технологии Москва 2023
05 декабря 2023, 19:15
Россиянка устроила взрыв при попытке потушить горящее масло водой
РИА «Новости»
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Взрыв прогремел в квартире жилого дома в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга. Источником детонации оказалась сковорода с кипящим маслом, которую хозяйка поместила в холодную воду. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Представитель ведомства пояснил, что хозяйка передержала сковороду с маслом на горящей плите, что привело к возгоранию.

«Женщина поместила „факел“ под холодную воду, в результате чего и произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую», - рассказал Горелых.

Представитель свердловского управления МВД добавил, что владелицу квартиры доставили в больницу с ожогами 15% тела.

В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома на улице Чемпионов. Из здания самостоятельно вышли 27 человек, в том числе четверо детей. По последним данным, жильцы уже вернулись в свои квартиры.

В минувший понедельник, 4 декабря, на Ленинском проспекте Москвы кузов мусоровоза загорелся после взрыва. Громкий звук оглушил водителя, но от госпитализации он отказался. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пламя. Часть выпавшего мусора забрали криминалисты для установления причины случившегося.

МВД РФ МЧС РФ Взрывы Екатеринбург
05 декабря 2023, 19:04
Сон волонтера помог найти пролежавшего трое суток в сугробе парня из Владимира
РИА «Новости»
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Во Владимире спасли жизнь 18-летнему Андрею Кочеткову, который трое суток пролежал в сугробе в лесу. Подробности рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» порталу «Pro город».

Молодой человек ушел из дома 1 декабря в лес, но к вечеру не вернулся домой. Обеспокоенные родители связались со спасателями «ЛизыАлерт», после чего начались поиски Андрея. Пропавшего юношу также искала полиция и добровольцы.

Как выяснилось позднее, в лесу Андрею стало плохо, он потерял сознание. Когда молодой человек пришел в себя, оказалось, что он получил обморожение ног и не может идти.

В это время спасательный отряд прочесывал территорию, но поиски не давали результата. Когда некоторые добровольцы уже стали терять надежду найти Андрея живым, одной из девушек-волонтеров приснился сон, в котором она видела парня лежащим возле болота.

Поскольку у спасателей не было других идей, они отправились в указанное место. Оказалось, что мистическая наводка была правильной. Из-за сильного обморожения ног парень был в критическом состоянии.

Андрея доставили в больницу, сейчас он в реанимации. Врачи оценивают текущее состояние молодого человека как средней степени тяжести.

Спасатели
05 декабря 2023, 18:40
Три человека погибли в ДТП с маршруткой и бензовозом на Кубани
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Авария с участием бензовоза и маршрутного автобуса произошла в Краснодарском крае, погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

ЧП произошло около 16:20 в Славянском районе. На 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани - Темрюк столкнулись маршрутный автобус IVECO и бензовоз КамАЗ.

По предварительным данным, скончались три человека и еще семеро получили ранения. Пострадавших отвезли в центральную больницу Славянска-на-Кубани.

На месте аварии работают правоохранители, обстоятельства и причины ДТП уточняются.

В ноябре в Краснодарском крае произошла авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Иномарка Mercedes сбила вышедшую на дорогу корову, тело животного отбросило в сторону скорой, а от нее - в припаркованный на обочине автомобиль Lada. В результате ДТП погибли два человека из Mercedes, еще двух человек доставили в больницу.

МВД РФ ДТП Краснодарский край

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