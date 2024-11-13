13 ноября 2024, 10:58

Автомобиль взорвался на ходу в Севастополе. Водителю оторвало обе ноги

РИА «Новости»
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Взрыв прогремел утром 13 ноября на улице Тарасе Шевченко в Севастополе. По данным Mash, в одном из автомобилей прямо на ходу сработало СВУ, водитель получил тяжелейшие травмы и умер.

Взрыв прогремел утром 13 ноября на улице Тарасе Шевченко в Севастополе. По данным Mash , в одном из автомобилей прямо на ходу сработало СВУ, водитель получил тяжелейшие травмы и умер.

Очевидцы случившегося бросились на помощь к человеку за рулем взорванного авто. Им удалось самостоятельно вытащить его из салона. На место вызвали медиков. Но спасти пострадавшего не удалось.

Источник канала уточнил, что мужчине оторвало обе ноги. Личность погибшего устанавливается.

Те, кто находился рядом с машиной после взрыва, заявили, что видели дыру под днищем транспортного средства - как раз со стороны водительского кресла. По словам собеседника Mash, подобные повреждения характеры при установлении в машине СВУ.

Взрывы Севастополь
13 ноября 2024, 07:22
Десять человек ушли в самоволку из воинской части в Новосибирской области
РИА «Новости»
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С территории части, расположенной в рабочем поселке Коченево, пропали 10 человек. Об этом сообщил глава Коченевского района Евгений Антипов в своем Telegram-канале.

«С территории части, расположенной в рабочем поселке Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек», - написал он.

По его словам, ранее беглецы уже уходили в самоволку. Населенный пункт они покинули за полчаса, выехав с территории рабочего поселка на такси. Четыре человека уже задержали за пределами Коченевского района. Преступления на территории района не совершали, уточнил Антипов. Шестерых беглецов еще ищут.

В октябре шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области. Они собрали самодельные лопаты и рыли ими подкоп. Силовики нашли и задержали всех шестерых сбежавших из исправительной колонии. Один из беглецов сообщил, что двое из них отправились в Подмосковье. Еще четверо планировали вернуться в Узбекистан.

Такси Армия
13 ноября 2024, 05:13
Мужчина в капюшоне напал на 15-летнюю девочку в метро Петербурга
РИА «Новости»
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Незнакомый мужчина ударил кулаком по голове 15-летнюю девушку на платформе станции метро «Кировский завод» в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел около 17:00 во вторник, 12 ноября, сообщила «Фонтанка».

Школьница вместе с одноклассниками ехала в театр. Неожиданно позади нее появился бородатый мужчина в капюшоне, он стукнул девочку кулаком по голове и убежал. Девушка почувствовала сильную боль и рассказала обо всем матери. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Мать пострадавшей рассказала изданию, что девочка не вступала в конфликт с агрессором. Женщина отметила, что ее дочь - скромная и застенчивая и никогда не нарывается на неприятности.

Ранее шесть больших собак искусали двоих мальчиков на улице в Сочи. Мать одного из пострадавших рассказала, что в больнице заканчивается вакцина, и пострадавшие могут не получить полный курс лечения.

Санкт-Петербург Мужчины Метро Полиция
13 ноября 2024, 04:44
Мать четверых детей пропала в Пскове
Freepik
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В Пскове пропала Ольга Воробьева, мать четверых детей. Об этом «Псковской ленте новостей» сообщили в поисковом отряде «След».

Женщина ушла из дома 10 ноября в 11:00, с тех пор ее никто не видел. Полиция выяснила, что Ольга купила билет на поезд в Великие Луки, который прибыл в город в 19:10. Родственники сообщили, что женщина оставила телефон дома.

Близкие также рассказали, что Ольга страдает психическим расстройством. У женщины дома остались четверо детей, один из которых инвалид. Ольгу разыскивает полиция и волонтеры поисковых отрядов.

Полицейские нашли пропавшую 24 октября в Кемерове 13-летнюю школьницу. Девочка находилась в квартире у знакомых. О пропаже мать сообщила в полицию только 9 ноября.

Дети Волонтеры Женщины Полиция
13 ноября 2024, 00:21
Полиция скрутила мужчину после концерта Чумакова в парке «Остров Мечты»
РИА «Новости»
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В парке развлечений «Остров Мечты» в Москве задержали мужчину, оскорбившего полицейских. Об этом рассказал источник 360.ru.

Инцидент произошел после концерта музыканта Алексея Чумакова, который прошел в концертном зале «Москва», расположенном на территории парка. Очевидцы рассказали, что мужчина оскорбил сотрудников полиции.

«Он стоял, его попросили отойти, а он начал оскорблять их. Его скрутили», - сообщил источник 360.ru.

На юге Москвы 10 ноября полиция задержала водителя , хранившего в салоне автомобиля гранату. Припаркованный автомобиль с боеприпасом в салоне обнаружили около автовокзала «Красногвардейская».

Концерты Мужчины Полиция Парки Москва

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