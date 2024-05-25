25 мая 2024, 05:45

Автомобиль врезался в ограждение и загорелся в Москве

Freepik
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Автомобиль врезался в ограждение дорожных работ, перевернулся и загорелся в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный дептранс.

ДТП произошло на внешней стороне 17-го километра МКАД, в районе съезда № 13.

«Автомобиль столкнулся с ограждениями дорожных работ, после чего перевернулся на крышу и загорелся. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего еще уточняется.

На данный момент автомобилисты могут воспользоваться тремя полосами из пяти. В дептрансе им уже рекомендовали воспользоваться альтернативными маршрутами.

Ранее два человека получили закрытые черепно-мозговые травмы и переломы ног во время аварии с тремя машинами на Калужском шоссе в Новой Москве.

В тот же день на юге Москвы погиб восьмилетний мальчик , сбитый грузовиком на пешеходном переходе. Водитель поехал на красный сигнал светофора. Возбуждено уголовное дело.

ДТП Машины Москва
25 мая 2024, 05:34
Труп в коричневом плаще выловили в Москве-реке
РИА «Новости»
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В московском районе Хамовники всплыл труп, который пока не удалось опознать. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Дежурная часть отдела полиции получила сообщение, что в Москве-реке всплыло тело человека, но без указания пола погибшего. На место происшествия отправили катер поисково-спасательной станции (ПСС) «Ленинские горы».

После прибытия спасатели обнаружили труп, на котором был коричневый плащ.

Извлекать тело решили только после прибытия полицейских. Когда неопознанный труп подняли, его передали сотрудникам ОВД «Хамовники».

В прошлом месяце в Москве-реке нашли тело утонувшего уроженца Коми. Молодой человек приехал в столице на заработки в конце марта, а потом пропал.

Полиция Москва Реки
25 мая 2024, 03:43
Качели задушили ребенка в детском развлекательном центре Владивостока
РИА «Новости»
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Веревочные качели задушили семилетнего мальчика в детском развлекательном центре Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего в детском развлекательном центре», - сообщили в управлении.

Следователи уточнили, что ребенок погиб от удушения веревочными качелями. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.

По данным следствия, ребенка в развлекательном центре оставила старшая сестра. Она попросила знакомую присмотреть за братом и уехала по своим делам. Следователи опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Магадане осудили заведующую детским садом из-за гибели ребенка в результате несчастного случая. На одного из воспитанников дошкольного учреждения сошел снег с крыши детского сада. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело Дети Приморье Россия Детские сады Владивосток
25 мая 2024, 00:34
«Убью и мне ничего за это не будет». Подросток избил школьника во Владивостоке
Freepik
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Подростки избили школьника во Владивостоке, заставив его встать на колени и извиняться. Мать пострадавшего мальчика Анастасия поделилась с 360.ru деталями произошедшего.

По словам женщины, сейчас ее сын уже себя хорошо чувствует.

«У него на руке была достаточно приличная гематома. На щеке, где он его ударил. Он головой ударился. У него после этого голова болела», - рассказала собеседница 360.ru.

Она добавила, что избивший ее сына подросток и раньше с ним конфликтовал. Кроме того, пугали и его друга, мать которого рассказала, что тот стал бояться выходить на улицу после этого.

«Вот этот 11-летний говорил о том, что он убьет и ему ничего за это не будет. А вот другой подросток - уже тот, кто бил моего сына. И он еще до этой драки его палкой душил», - заявила женщина.

После нападения она пыталась связаться с родителями избившего ее сына подростка, но те не выходили на связь. Только после того, как видео происшествия переслали его отцу, тот с ними связался.

«Хотелось, чтобы они понесли наказание. И в будущем такого не повторялось. Ни с моим ребенком, ни с другом его», - резюмировала собеседница 360.ru.

Ранее в Люберцах две матери подрались на детской площадке.

Дети Школьники Владивосток Полиция Избиения
24 мая 2024, 19:30
Два человека пострадали в массовом ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве
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Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями на 24-м километре Калужского шоссе в Новой Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Участниками аварии стали Kia Magentis, Kia Rio и BMW, уточнил собеседник 360.ru.

По предварительным данным, в аварии пострадали двое. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы ног.

Еще одна пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом голени. Обоих доставили в ГКБ имени Юдина.

В районе столкновения машин оказались перекрыты две полосы движения, добавил источник.

ДТП Москва

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