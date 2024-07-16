Автомобиль врезался в машину ГИБДД на юге Москвы

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Специалисты ликвидировали оба лесных пожара в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Один очаг возгорания возник в Смоленском участковом лесничестве, второй в Калужском - 1,5 гектара. Для борьбы с огнем привлекли 30 человек и 17 единиц техники.

Также крупный лесной пожар в регионе тушат под Новороссийском. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева , там пострадало более 60 гектаров уникального лесного массива, сгорели постройки на базах отдыха. Ликвидацию горения осложнили шквалистый ветер и трудный рельеф.

«Эта ситуация показала нам, насколько важно своевременно выявить и реагировать на малейшие признаки возгорания. Поэтому считаю необходимым усилить пешее патрулирование туристических районов и маршрутов», - подчеркнул он.

По факту пожара под Новороссийском возбудили уже два уголовных дела.