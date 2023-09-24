Автомобиль военнослужащего взорвали в Джанкое — СМИ
В Джанкое взорвали автомобиль военнослужащего. По предварительным данным, версия о проблемах с газобаллонным оборудованием не подтвердилась. Предположительно, под машиной сдетонировала бомба, сообщил Telegram-канал Baza.
По словам источников издания, неизвестные прикрепили к днищу иномарки контактный заряд СВУ мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Днем 23 сентября бомба сдетонировала рядом с домом, где живет военнослужащий.
Поражающие элементы в устройстве не использовалось. В результате ЧП никто не пострадал. В доме оказались выбиты стекла на первом этаже.
Накануне жителям Джанкоя сообщили, что хлопок в городе был связан со взрывом газобаллонной установки в автомобиле. Советник главы Крыма Олег Крючков призвал горожан доверять только официальным источникам.