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По словам источников издания, неизвестные прикрепили к днищу иномарки контактный заряд СВУ мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Днем 23 сентября бомба сдетонировала рядом с домом, где живет военнослужащий.

Поражающие элементы в устройстве не использовалось. В результате ЧП никто не пострадал. В доме оказались выбиты стекла на первом этаже.

Накануне жителям Джанкоя сообщили, что хлопок в городе был связан со взрывом газобаллонной установки в автомобиле. Советник главы Крыма Олег Крючков призвал горожан доверять только официальным источникам.