27 января 2024, 20:02

Автомобиль упал с моста на проезжую часть в результате ДТП в Москве

РИА «Новости»
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ДТП с участием легковых автомобилей произошло в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Иномарка Hyundai упала с моста на проезжую часть на проспекте Андропова. По данным источника, есть пострадавшие. Также в результате произошел разлива топлива.

Еще один автомобиль марки Volkswagen Polo перевернулся. Владелец машины не пострадал. В результате ДТП перекрыли две полосы из трех в сторону центра.

Накануне авария с участием грузовиков произошла на развязке шоссе Энтузиастов в Балашихе. В результате никто не пострадал. На месте ДТП также разлилось топливо. Для устранения проблемы на место случившегося прибыли дорожные службы.

ДТП Топливо Машины Москва
27 января 2024, 18:46
«Мы все неравнодушны». Жители Махачкалы призвали наказать виновных в избиении кота
Pxhere
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В Махачкале двое школьников в подъезде жилого дома жестоко избили кота, рассказала «360» местная жительница. Люди создали петицию и призвали наказать виновных — если не самих детей, то хотя бы их родителей.

Не подавал признаков жизни Инцидент произошел на улице Лаптиева и попал на камеры видеонаблюдения. Ролик облетел социальные сети и вызвал возмущение общественности - в конце видео животное не подавало признаков жизни.

«На видео даже видно, что потом они с ним что-то делают, он уже не кричит, как будто бы он умер. Местные писали, что якобы родители этих детей, когда обратились в полицию, принесли в виде доказательств вообще другого кота туда, и сказали, что с ним все нормально», - сообщила собеседница «360».

Нужен общественный резонанс Она отметила, что старается распространять петицию о наказании для виновных в случившемся. Собеседница отметила, что статью должны получить хотя бы родители школьников, так как детей вряд ли накажут.

«Я не знаю, насколько надо быть жестоким человеком, что с ними дальше будет? <…> Как минимум они и родители [должны попасть под] статью… Но они дети, я понимаю, что вряд ли там что-то будет. Родителей [надо] привлечь», - призвала женщина.

По ее словам, необходимо создать общественный резонанс, чтобы виновники не оказались безнаказанными. Неравнодушная россиянка планирует обратиться в прокуратуру, поскольку в полиции на заявление не отреагировали.

«Мы все неравнодушны. Девушка сталкивалась с подобной ситуацией. Она сказала, что писала в прокуратуру, потому что в полиции ее заявление не приняли, тоже отмахнулись. Она все же добилась возобновления уголовного дела. Соответственно, сейчас она вроде тоже подключилась и должна как-то помочь в этом деле», - отметила женщина.

На данный момент петиция собрала 796 подписей.

В августе 2023 года против жителя Москвы возбудили уголовное дело за избиение кота его девушки до смерти. Она не простила живодера и обратилась в полицию.

Петиции Дети Преступления Коты Животные Школьники
27 января 2024, 13:38
Жалоб на здоровье не было. Судья соревнований в Кирове — о смерти 18-летнго бойца ММА
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Соревнования в Кирове, на которых погиб 18-летний боец ММА, проходили в штатном режиме, без травм. Об этом «360» рассказал главный судья турнира Андрей Глушков.

«Соревнования проводились в соответствии с правилами по виду спорта. Перед соревнованиями была проведена мандатная комиссия, все спортсмены имели допуск на соревнования, жалоб на состояние здоровья у спортсменов не было», - подчеркнул он.

Глушков добавил, что на соревнованиях в соответствии с требованиями дежурила бригада скорой помощи. В целом турнир проходил в штатном режиме, подчеркнул судья.

«После того как спортсмен почувствовал недомогание, медицинская бригада незамедлительно начала оказывать помощь спортсмену. Спортсмен был доставлен в карету скорой помощи, где были проведены реанимационные мероприятия. Соревнования были остановлены», - рассказал мужчина.

Чемпионат и первенство Кировской области по смешанным единоборствам проходили 26 января в спортивной школе олимпийского резерва «Юность». В правительстве Кировской области рассказали, что боец умер по неизвестной причине. Обстоятельства выяснят эксперты.

Спортсмены Скорая помощь Россия
27 января 2024, 12:50
«Смерть от неизвестной причины». На турнире в Кирове скончался 18-летний боец ММА
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Боец ММА 2005 года рождения умер после спарринга на турнире в Кирове. Подробности в комментарии «360» раскрыли в пресс-службе правительства Кировской области.

«Двадцать шестого января в Кирове в Центре единоборств на Мира, 46, стартовали соревнования по смешанным единоборствам ММА», - рассказал представитель администрации.

Все участники мероприятия выступали в необходимой экипировке. Перед соревнованиями состояние здоровья спортсменов было удовлетворительным.

Во время спарринга 18-летний боец, предположительно, получил черепно-мозговую травму и потерял сознание. На соревнованиях дежурила бригада скорой помощи, которая оперативно приступила к реанимационным мероприятиям.

«Реанимационные мероприятия проведены силами двух бригад, но, к сожалению, спасти спортсмена не удалось. Констатирована смерть от неизвестной причины. Выражаем соболезнование родным и близким. Причины смерти выясняются экспертами», - рассказали власти.

По данным Shot , спортсмены спарринговались перед боем. В ходе тренировочной встречи один из бойцов пропустил несколько ударов и потерял сознание. После этого он умер.

Ранее стало известно о смерти бойца смешанного стиля ММА Мухаммадали Саидова. Он скончался в США после полученной на ринге травмы. Спортсмену было 29 лет.

Спортсмены Россия
27 января 2024, 10:59
Самолет с неисправным двигателем едва не вылетел из Улан-Удэ в Москву
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Самолет S7 Airlines с неисправным двигателем чуть не вылетел из Улан-Удэ в Москву. Как сообщил Telegram-канал Shot, проблему обнаружили при разгоне лайнера на взлетной полосе.

«Boeing 737-800 должен был выполнять рейс из Улан-Удэ в столичный аэропорт Домодедово. На борту было 160 пассажиров, из них четверо детей», - уточнили авторы статьи.

Накануне борт проходил техобслуживание. Но когда самолет выехал на взлетно-посадочную полосу и начал разбег, экипаж заметил неисправность. Лайнер вернули на стоянку, а пассажиров отправили в терминал.

Ранее птица врезалась в самолет авиакомпании «Ямал», летевший в Петербург. В результате ЧП воздушное судно повреждений не получило. Экипаж смог благополучно посадить лайнер в аэропорту Пулково.

Самолет S7 Airlines с неисправным двигателем чуть не вылетел из Улан-Удэ в Москву. Как сообщил Telegram-канал Shot , проблему обнаружили при разгоне лайнера на взлетной полосе.

Аэропорт Домодедово Самолеты Авиакомпании Москва

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