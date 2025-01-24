Автомобиль слетел в кювет и загорелся на юге Москвы

ДТП произошло рядом с поселением Кленовское в Троицком административном округе столицы. По предварительным данным, водитель японского автомобиля не справился с управлением. Машина на газобаллонном оборудовании слетела в кювет и загорелась.

Огонь распространился на площади шести квадратных метров. Источник 360.ru уточнил, что водитель успел выбраться из вспыхнувшего автомобиля и никто не пострадал.

Ранее на Юго-Восточной хорде в районе Лефортово в Москве машина влетела в столб на высокой скорости после столкновения с другим авто. От столкновения транспортное средство разорвало на части. Автомобиль загорелся, а через несколько секунд взорвался. В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал.