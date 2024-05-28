28 мая 2024, 21:46

Автомобиль сбил юношу на электросамокате на «зебре» в Москве

РИА «Новости»
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В Москве на пересечении улиц Каховка и Керченской автомобиль сбил электросамокат, которым управлял 17-летний юноша. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Женщине, передвигавшейся на машине марки Kia, - 23 года.

«Несовершеннолетний <…> пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - отметили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Установлением всех обстоятельств ДТП занимается прокуратура Юго-Западного административного округа столицы.

Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля пострадал 10-летний мальчик. Несчастный случай произошел на перекрестке Центральной улицы и Заводского шоссе в поселке Внуково.

ДТП Машины Электросамокаты Москва
28 мая 2024, 22:46
«Мне жаль». Звезда «Пацанок» объяснила нападение на соседа
Unsplash
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Участница шоу «Пацанки» Александра Петрова, напавшая на своего соседа, попросила не судить ее по ошибкам шестилетней давности. Комментарий девушки появился в распоряжении 360.ru.

По словам Петровой, 26 мая, как и все семь лет подряд, она проснулась от громких матов и пьяных криков своего соседа. Примерно в 12:00 она попросила мужчину успокоиться.

«В ответ он меня грубо материл, обещал засунуть торпеду, как он сказал, в задний проход. К 13 часам я несколько раз вызывала полицию, никто не приехал, как и раньше. В итоге я не выдержала и выбежала, несколько раз его ударила и требовала уйти. Мне жаль, что мне не хватило терпения решить эту проблему по-другому, и жаль, что сотрудники полиции не приехали», - сказала участница «Пацанок».

О нападении Петровой на соседа стало известно утром 28 мая. По данным СМИ, девушка вооружилась похожим на молоток предметом и избила мужчину. Адвокат звезды «Пацанок» Павел Никулин отметил, что это был не молоток, а сама девушка не хотела навредить соседу.

Драки Санкт-Петербург Мужчины Полиция
28 мая 2024, 22:07
Разлив нефтепродуктов произошел в реке Сетунь в Москве
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В акватории реки Сетунь произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в районе дома 44 на Кременчугской улице, сообщения поступали также с улицы Нежинской. Изначально сообщали о масляных пятнах на поверхности воды, но примерно в 21:00 стало известно, что вода в реке полностью окрасилась в черный цвет.

На место происшествия выехали сотрудники «Центррегионводхоза» и МВД. По данным источника, скорая помощь на объекте не требовалась.

Москва Реки
28 мая 2024, 17:54
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Мурманском
РИА «Новости»
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области днем 28 мая. Это случилось примерно в 20 километрах от пункта назначения из-за технической неисправности двигателей. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Предварительно, вертолет авиакомпании «Мурманавиа» летел на турбазу из села Ловозеро. На борту были семь человек: трое членов экипажа и четверо пассажиров. Никто не пострадал - посадка в районе реки Пача прошла благополучно. За ними вылетел аварийно-спасательный отряд.

Мурманская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Специалисты выяснят все его обстоятельства и установят, исполнялись ли требования законодательства о безопасности полетов, соблюдались ли права пассажиров. Если на то будут основания, прокуроры примут меры реагирования.

В середине мая в Иране совершил жесткую посадку вертолет с президентом страны Эбрахимом Раиси на борту. ЧП случилось из-за погоды и тумана.

Вертолеты Авиакомпании Мурманская область
28 мая 2024, 17:01
Грудничок пострадал из-за взрыва водонагревателя в районе Западное Дегунино
РИА «Новости»
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Водонагреватель взорвался в одном из домов на Базовской улице в московском районе Западное Дегунино. Об этом сообщил источник 360.ru.

В результате ЧП пострадал 11-месячный ребенок. Информация о взрыве поступила в экстренные службы примерно в 16:20, на место выехали спасатели и скорая помощь. В квартире в момент взрыва также находилась женщина. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее взрыв зафиксировали в Подольске. По данным Telegram-канал Shot, ЧП произошло из-за пожара на складе технических и медицинских газовых баллонов. О взрыве рассказали очевидцы, которые услышали громкие звуки.

Спасатели Дети Взрывы Москва

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